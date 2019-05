Chtěl Maduro utéct? Podle Američanů měl namířeno na Kubu, Rusové mu poradili, aby zůstal

Washington Venezuelský autoritářský prezident Nicolás Maduro byl v úterý připraven odletět do exilu na Kubu, kvůli nesouhlasnému postoji Rusů ale svůj názor změnil. V rozhovoru se zpravodajskou stanicí CNN to prohlásil americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Maduro čelí tlaku opozice vedené Juanem Guaidóem, kterého uznává řada zemí včetně USA prozatímním prezidentem, aby odstoupil.

„Měl na ranveji letadlo, byl připraven ráno odejít,“ řekl Pompeo. „Rusové poukázali na to, že by měl zůstat,“ dodal s tím, že Maduro by zamířil do Havany.



Na dotaz, zda by Madurovi bylo umožněno bezpečně odletět na Kubu, Pompeo odmítl odpovědět. „Pan Maduro rozumí tomu, co se stane, pokud do letadla nastoupí,“ odpověděl Pompeo.

Lídr venezuelské opozice a šéf parlamentu Juan Guaidó, který se od ledna snaží svrhnout autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, vyzval armádu, aby podpořila závěrečnou fázi svržení vlády. Do ulic Caracasu poté vyšli příznivci Guaidóa. Představitelé režimu nicméně trvají na tom, že armáda zůstala Madurovi věrná.

Nové politické cesty

Nicolás Maduro rovněž ve státní televizi oznámil výměnu na postu šéfa rozvědky. Tajnou službu nově povede Gustavo González, který již v minulosti tuto funkci zastával, nahradí tak dosavadního ředitele Manuela Figueru. Figuera podle agentury AP napsal venezuelskému lidu dopis, v němž se kriticky vyjádřil o Madurovi a uvedl, že je čas zemi přebudovat.

Maduro, kterého v televizi doprovázel ministr obrany Vladimir Padrino a také předseda prorežimního Ústavodárného shromáždění Diosdado Cabello, podrobnosti o odchodu Figuery neuvedl. Figuera post šéfa tajné služby převzal loni právě po Gonzálezovi. Podle Figuery, který dle svých vlastních slvo byl Madurovi vždy věrný, je třeba hledat nové politické cesty.

Během úterních demonstrací v Caracasu bylo podle AFP zraněno nejméně 69 lidí, z nichž tři byli postřeleni. Zhruba tři desítky lidí zranily gumové projektily, které proti demonstrantům vypálily pořádkové síly.



Venezuelský velvyslanec při OSN Samuel Moncada mezitím oznámil, že Maduro porazil Guaidóa a jeho podporovatele a země se nyní nachází ve stavu „dokonalé normálnosti“. „Podnikl nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti a práva našeho lidu na mír,“ řekl o Madurovi Moncada. „Porazili jsme je,“ dodal.

Moncada rovněž podle AP kritizoval generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese za to, že se otevřeně nepostavil na Madurovu podporu proti Guaidóovi. Guterres v úterý vyzval všechny strany ke zdrženlivosti a ke klidu, aby se předešlo násilí.