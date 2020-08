Chuck Norris natočil vzkaz pro běloruského prezidenta. V něm ho varoval, že „si pro něj příjde“

Ve videu, které zveřejnil na YouTube, Norris vyzval Lukašenka k rezignaci, zároveň Lukašenka oslovil jako „Saša 0 procent“, čímž odkázal na přezdívku opoziční strany. Norris také použil výraz „pan Šváb“, která má připomenout jeho typický knír.

Chuck Norris was asked to record the video address to Lukashenka. Here it is! pic.twitter.com/B1sCxM20Qi