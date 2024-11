Metropole ledních medvědů vydělává miliony, soužití s predátory má v DNA

„Jak se dneska máte?“ ptá se Van Nest v poklidu vůdce skupiny turistů, kteří stojí u dodávky na okraji města. V tuto dobu se turisti v Churchillu připravují na výlet, který je jedním z největších lákadel, jaké město nabízí – pozorování ledních medvědů.

Van Nest, vyzbrojený puškou, je zde, aby zajistil, že nikdo nepřijde k úhoně. „Pokud lidé vystupují z vozidla, měl byste mít pohyb medvědů zmonitorovaný. A v ideálním případě u sebe mít také brokovnici,“ varuje seržant před nebezpečím.

Udržet turisty v bezpečí před hladovými a někdy i zuřivými medvědy je pro Van Nesta a mnoho dalších lidí zásadní úkol. A je to stále těžší, píše agentura AP.

Změna klimatu totiž způsobuje, že se arktický led, na nemž jsou lední medvědi závislí při lovu, zmenšuje. To je nutí hledat potravu na pevninské části a přibližovat se k lidským sídlům. „V okolí města se vyskytuje více medvědů, protože už jsou na pevnině dlouho a nebojí se přiblížit se lidem,“ říká Geoff York, ředitel výzkumu organizace Polar Bears International.

V západní části Hudsonova zálivu se v současné době vyskytuje asi 600 ledních medvědů. Přestože je to asi polovina počtu, který v regionu žil před čtyřiceti lety, stále to vychází zhruba na jednoho ledního medvěda na každého obyvatele malého městečka.

Churchill, známý jako „hlavní město ledních medvědů“, má jedinečný vztah k těmto zvířatům. Zatímco medvědi mohou být vnímáni jako hrozba, město je na nich závislé. Po uzavření vojenské základny v 70. letech 20. století, kdy počet obyvatel klesl na přibližně 870 lidí, začali turisté přijíždět do města právě kvůli jedinečné příležitosti vidět lední medvědy v jejich přirozeném prostředí.

„Turistům vždycky říkám, že lední medvědi jsou jako T-Rex v době dinosaurů. Jsou to páni Arktidy, kteří nás můžou sežrat,“ směje se Dave Daley, který v městečku vlastní obchod se suvenýry a provozuje vyjíždky na psím spřežení. „Obvykle to ale nedělají,“ dodává.

Vězení pro medvědy

Přestože je Churchill na medvědy zvyklý, setkání s těmito zvířaty může být nebezpečné. „Byla to ta nejděsivější věc, která se mi kdy v životě stala,“ vzpomíná Erin Greeneová na halloweenský večer, kdy medvěd zaútočil na dva místní obyvatele, než je vyplašil třetí člověk. Ačkoliv k podobnému incidentu od té doby nedošlo, město je stále ostražité a každý rok se připravuje na „medvědí sezónu“.

V Churchillu existuje speciální program pro zacházení s ledními medvědy, kteří se dostanou příliš blízko k lidským sídlům. Tato zvířata jsou často umístěna do speciálních „vězení pro medvědy“, kde jsou držena, dokud se nevrátí do volné přírody. Město také spustilo sirénu každou noc ve 22 hodin, která varuje obyvatele, že je čas zůstat doma a chránit se před medvědy.

Obyvatelka městečka Georgina Bergrová, která zde vyrůstala, vzpomíná na své dětství i na to, jak se v přítomnosti ledních medvědů chovali její rodiče. „Když otec viděl medvěda, který se hrabe v odpadcích, prostě kolem něj prošel,“ vzpomíná. V klidu jsou obyvatelé odlehlého městečka i díky tomu, že večer drží hlídku strážci vyzbrojení brokovnicemi.

„Na medvědy jsme zvyklí, takže když nějakého uvidíte, nezačnete se třást,“ říká starosta Churchillu Mike Spence. „Je to jejich oblast. V Churchillu žijeme vedle ledních medvědů a jsme na to zvyklí. Je to součást naší DNA,“ dodává.

Odlehlé město s predátory nejen žije, ale je na nich dokonce existenčně závislé. Vládní studie z roku 2011 ukázala, že průměrný turista, který přijede kvůli pozorování ledních medvědů, zde utratí přibližně 5 000 dolarů (zhruba 120 tisíc korun). Do místního rozpočtu turisté ročně přispějí částkou sedmi milionů dolarů (167 milionů korun). Tyto peníze pak pomáhají udržet město při životě a financovat luxusní restaurace, malé hotely a další služby, které jsou pro místní ekonomiku zásadní.