Cichanouská očekává od EU solidaritu, Bratislava je připravená stát při běloruském lidu

Bratislava Běloruská opoziční vůdkyně Svjatlana Cichanouská očekává od EU a členských zemí tohoto evropského bloku solidaritu a jednotu ve vztahu k vývoji v Bělorusku. Prohlásila to v Bratislavě po čtvrteční schůzce se šéfem slovenské diplomacie Ivanem Korčokem, která se konala na okraj bezpečnostní konference Globsec.

Slovenský premiér Igor Matovič po jednání s Cichanouskou řekl, že Bratislava je nadále připravena stát při běloruském lidu v jeho boji za svobodu a demokracii.



„Solidarita je nyní nejdůležitější otázkou. Buďte jednotní ve svých rozhodnutích,“ řekla Cichanouská, která na konferenci také dostala spolu s bývalým českým ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem Českou a slovenskou transatlantickou cenu. Předávání ceny, kterou dostávají osobnosti například za přínos ke svobodě a demokracii, je společnou iniciativou organizace Globsec a českého sdružení Jagello 2000.

„Naši lidé bojují za svobodu. Každý obyvatel Běloruska je hrdinou, každý den chodí do ulic demonstrovat proti režimu, proti diktátorovi,“ řekla Cichanouská. Vyjádřila přesvědčení o úspěchu běloruského národa v jeho snaze o nastolení svobody.

Korčok podpořil snahy demonstrujících Bělorusů a ocenil i samotnou Cichanouskou. „Měl jsem možnost potkat odvážnou ženu, která se neváhala postavit a vyjádřit jasný postoj, který vidíme v ulicích Běloruska. Občané této země se rozhodli ukončit období, které trvalo velmi dlouho a během kterého nemohli vyjádřit svůj názor, nemohli projevit svou touhu po svobodě a demokracii,“ uvedl Korčok v reakci na demonstrace proti oznámenému vítězství Alexandra Lukašenka v srpnových prezidentských volbách. Opozice hlasování považuje za zfalšované a volby neuznává ani Evropská unie.

„Rozhodnutí o tom, kdo bude vládnout v Bělorusku, je pouze v rukou běloruských občanů. Chápeme, co znamená jejich touha být svobodnými občany,“ řekl Korčok, který Cichanouské věnoval také obraz s fotkou z mohutného protikomunistického mítinku v Bratislavě v roce 1989 během takzvané sametové revoluce.

Cichanouskou dopoledne přijal také předseda slovenské vlády Matovič. „Slovensko je i do budoucna připraveno stát při běloruském lidu v boji za svobodu a demokracii. Věřím, že stejně, jak se to svého času podařilo nám na Slovensku nebo v Československu, se to nakonec podaří i vám,“ řekl Matovič na tiskové konferenci.

Dodal, že cílem Slovenska není, aby se Bělorusko rozhodlo pro orientaci na Západ nebo na Rusko, ale aby obyvatelům Běloruska bylo umožněno žít ve svobodné zemi.