Čínský prezident se ve Spojených státech sešel se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Kromě záběrů z letiště, kde společně poslouchali přelet bombardéru, procházky po Bílém domě nebo opulentní večeře veřejnost obletěly i ty, kdy jde ruku v ruce se svou ženou.
A některá média si všimla, že má Si zřejmě problémy s chůzí, které mu jeho choť pomáhá vyrovnat. Prezident se jí držel, když stoupali po letištních schůdcích nebo po červeném koberci.
Samo o sobě by to pravděpodobně takovou pozornost nevyvolalo, spekulace o prezidentově zdraví však jely na plné obrátky ještě předtím, než vůbec v Číně nastoupil do letadla. Na zářijovém summitu skupiny BRICS v Indii totiž kvůli náhlé nevolnosti vynechal večeři lídrů členských zemí. Tehdy ho zastoupil ministr zahraničí Wang I.
Nepřítomnost na tak významné společenské události byla nápadná o to víc, že na rozdíl třeba od jihoafrického prezidenta Cyrila Ramaphosy, který také zrušil svůj program na summitu ze zdravotních důvodů a veřejnosti to oznámil, čínský tým mlčel.
Jednalo se přitom o Si Ťin-pchingovu první návštěvu Indie za posledních sedm let, napsal pak list The Wall Street Journal s tím, že obě země našly společnou řeč po letech napjatých vztahů, a to protože obě čelí vysokým clům ze strany Spojených států.
Nečekaná absence tak podle The Wall Street Journal přiživila otázky, které Si Ťin-pchinga provázejí už několik měsíců. A sice zda je třiasedmdesátiletý vůdce dostatečně zdravý na to, aby mohl i nadále bez omezení vládnout Číně a co je Peking případně připraven sdělit o jeho zdravotním stavu.
Neexistují však žádné důkazy o tom, že by byl čínský vládce vážně nemocný nebo že by utrpěl mrtvici, jak se šířily zvěsti na sociálních sítích, dodal list. O možnosti žít věčně Si ostatně před časem diskutoval s ruským diktátorem Vladimirem Putinem. Kamery je na loňské vojenské přehlídce v Pekingu zachytily, jak probírají možnosti dožít se minimálně 150 let, a to prostřednictvím transplantace orgánů a pokročilých lékařských postupů.