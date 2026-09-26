Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Je Si zdráv? V USA se opatrně opíral o ženu, v Indii nešel na večeři, všimla si média

Autor:
  16:39aktualizováno  16:39
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Záběry z uplynulé cesty čínského prezidenta Si Ťin-pchinga do Spojených států znovu rozvířily spekulace o jeho zdraví. Třiasedmdesátiletý vládce se hned v několika případech při chůzi těžce opíral o svou manželku Pcheng Li-jüan. Si přitom už během summitu v Indii podle médií nečekaně onemocněl.

Čínský prezident se ve Spojených státech sešel se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Kromě záběrů z letiště, kde společně poslouchali přelet bombardéru, procházky po Bílém domě nebo opulentní večeře veřejnost obletěly i ty, kdy jde ruku v ruce se svou ženou.

A některá média si všimla, že má Si zřejmě problémy s chůzí, které mu jeho choť pomáhá vyrovnat. Prezident se jí držel, když stoupali po letištních schůdcích nebo po červeném koberci.

Samo o sobě by to pravděpodobně takovou pozornost nevyvolalo, spekulace o prezidentově zdraví však jely na plné obrátky ještě předtím, než vůbec v Číně nastoupil do letadla. Na zářijovém summitu skupiny BRICS v Indii totiž kvůli náhlé nevolnosti vynechal večeři lídrů členských zemí. Tehdy ho zastoupil ministr zahraničí Wang I.

Nepřítomnost na tak významné společenské události byla nápadná o to víc, že na rozdíl třeba od jihoafrického prezidenta Cyrila Ramaphosy, který také zrušil svůj program na summitu ze zdravotních důvodů a veřejnosti to oznámil, čínský tým mlčel.

Jednalo se přitom o Si Ťin-pchingovu první návštěvu Indie za posledních sedm let, napsal pak list The Wall Street Journal s tím, že obě země našly společnou řeč po letech napjatých vztahů, a to protože obě čelí vysokým clům ze strany Spojených států.

Nečekaná absence tak podle The Wall Street Journal přiživila otázky, které Si Ťin-pchinga provázejí už několik měsíců. A sice zda je třiasedmdesátiletý vůdce dostatečně zdravý na to, aby mohl i nadále bez omezení vládnout Číně a co je Peking případně připraven sdělit o jeho zdravotním stavu.

Neexistují však žádné důkazy o tom, že by byl čínský vládce vážně nemocný nebo že by utrpěl mrtvici, jak se šířily zvěsti na sociálních sítích, dodal list. O možnosti žít věčně Si ostatně před časem diskutoval s ruským diktátorem Vladimirem Putinem. Kamery je na loňské vojenské přehlídce v Pekingu zachytily, jak probírají možnosti dožít se minimálně 150 let, a to prostřednictvím transplantace orgánů a pokročilých lékařských postupů.

Čínský prezident Si Ťin-pching a jeho manželka Pcheng Li-jüan mávají při nástupu do letadla na základně Joint Base Andrews v Marylandu. (25. září 2026).
Americký prezident Donald Trump a první dáma Melania Trumpová pózují s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a jeho manželkou Pcheng Li-jüan před státní večeří v Bílém domě ve Washingtonu. (24. září 2026
Čínský prezident Si Ťin-pching pronáší přípitek během státní večeře pořádané americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě ve Washingtonu. (24. září 2026).
Americký prezident Donald Trump, první dáma Melania Trumpová, čínský prezident Si Ťin-pching a jeho manželka Pcheng Li-jüan pózují fotografům po příjezdu k návštěvě Muzea Národního archivu ve Washingtonu. (25. září 2026).
21 fotografií
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.