Británie povolila Číně největší ambasádu v Evropě. Odpůrci varují před špionáží

  14:43aktualizováno  14:43
Britská vláda povolila Číně postavit v Londýně nové velvyslanectví, které bude největším v Evropě. Rozhodnutí v této věci Londýn opakovaně odkládal, kritici navíc varují, že ambasáda se stane základnou pro špionáž a hrozbou pro čínské disidenty v exilu. Peking si na průtahy se získáním souhlasu opakovaně stěžoval.
Protestující proti plánované čínské ambasádě v Londýně. (15. listopadu 2025)

Protestující proti plánované čínské ambasádě v Londýně. (15. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Čínská vláda v roce 2018 nedaleko Toweru zakoupila pozemek za 225 milionů liber (asi 6,3 miliardy Kč). Od té doby se ale plány na výstavbu nového velvyslanectví potýkaly s námitkami a protesty, tlak na vládu kvůli možným bezpečnostním rizikům kladli i poslanci.

Odpůrci mimo jiné poukazovali, že areál je příliš blízko podzemnímu spojení optickými kabely mezi londýnskými finančními středisky.

Britská média uváděla, že komplex budov bude zahrnovat i 208 tajných sklepních místností v blízkosti datových kabelů.

Po oznámení britské vlády se chce skupina obyvatel z okolí budoucí ambasády obrátit na soud.

