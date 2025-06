Ministerstvo zahraničí uvedlo, že Hegseth očernil Peking hanlivými tvrzeními předešlého dne na globální bezpečnostní konferenci Shangri-La Dialogue. V prohlášení rovněž obvinil Spojené státy z podněcování konfliktu a konfrontace v regionu.

„Hegseth záměrně ignoroval volání po míru a rozvoji ze strany zemí v regionu a místo toho propagoval mentalitu studené války pro blokovou konfrontaci,“ uvádí se v něm s odkazem na poválečné soupeření mezi USA a bývalým Sovětským svazem.

„Žádná země na světě si nezaslouží být označována za hegemonistickou mocnost kromě samotných USA,“ uvedla a tvrdila, že Washington rovněž podkopává mír a stabilitu v asijsko-pacifickém regionu.

Hegseth v sobotu v Singapuru prohlásil, že Washington posílí svou obranu v zámoří, aby čelil tomu, co Pentagon považuje za rychle se rozvíjející hrozby ze strany Pekingu, zejména v jeho agresivním postoji vůči Tchaj-wanu.

Čínská armáda „nacvičuje na skutečnou akci“, řekl Hegseth. „Nebudeme to zlehčovat - hrozba, kterou Čína představuje, je reálná. A může být bezprostřední.“

Hegsethova „provokace“

V čínském prohlášení se uvádí, že záležitost Tchaj-wanu je vnitřní záležitostí Číny a že USA by si s ní „nikdy neměly zahrávat s ohněm“. V prohlášení se rovněž tvrdí, že Washington rozmístil útočné zbraně v Jihočínském moři, „rozdmýchává plameny a vytváří napětí v asijsko-pacifickém regionu“ a „mění region v sud střelného prachu“.

Mluvčí čínského ministerstva obrany Zhang Xiaogang označil Hegsethovy komentáře za provokaci a uvedl, že zkreslují politické postoje Číny.

Spojené státy a Čína minulý měsíc dosáhly dohody o snížení cel amerického prezidenta Donalda Trumpa ze 145 % na 30 % na 90 dní, čímž vytvořily vyjednavačům obou stran čas na dosažení podstatnější dohody, uvedla agentura AP. Čína rovněž snížila své daně na americké zboží ze 125 % na 10 %.

Je však nejisté, zda příměří v obchodní válce vydrží. Trump v pátek ve svém příspěvku na sociálních sítích uvedl, že už nebude s Čínou „milý“, pokud jde o obchod, a obvinil Peking z porušení blíže nespecifikované dohody s USA.

Napětí se znovu vystupňovalo poté, co USA ve středu uvedly, že začnou zrušovat víza pro čínské studenty, kteří tam studují.

Záležitost Filipín

Filipínský ministr obrany Gilberto Teodoro se v neděli na singapurském fóru vysmál myšlence, že problémem jsou USA.

Filipíny jsou zapojeny do stále násilnějších střetů s Čínou kvůli konkurenčním nárokům v Jihočínském moři. To, co čínská vláda považuje za spravedlivé, může být podle Teodora v rozporu s normami, které uznává zbytek světa.

Čínské velvyslanectví v Singapuru v samostatných příspěvcích na Facebooku označilo Teodorovy výroky za „nepodložená obvinění“ a tvrdilo, že ostrovy v Jihočínském moři jsou neodmyslitelným územím Číny.

„Potížistou“ není Čína, uvedlo a citovalo podle něj nedávné nezákonné zásahy Filipín do vod sousedících se dvěma útesy.

„Nějaká vnější mocnost“ představuje největší hrozbu pro mír nasazením útočných zbraní a zapojením spojenců do častých vojenských cvičení, uvedlo, aniž by někoho jmenovalo.

„Která země nutí a šikanuje ostatní a podněcuje konflikty a konfrontaci v Jihočínském moři? Odpověď je všem jasná,“ uvedlo.

A pak tu byl Macron

Samostatně čínské velvyslanectví v Singapuru v sobotu kritizovalo pokusy spojovat otázku Tchaj-wanu s otázkou války na Ukrajině poté, co francouzský prezident Emmanuel Macron varoval před nebezpečným dvojím metrem při soustředění se na potenciální konflikt s Čínou za cenu opuštění Ukrajiny, uvedla agentura AP.

Velvyslanectví ve svém příspěvku na Facebooku Macrona nejmenovalo, ale příspěvek obsahoval fotografii, na níž je francouzský prezident na singapurském fóru.

„Pokud se někdo snaží odsoudit „dvojí standardy“ optikou dvojího metru, jediným výsledkem, kterého můžeme dosáhnout, je stále dvojí standard,“ uvedlo.

Čína, která na fórum Šangri-La obvykle vysílá svého ministra obrany, tentokrát vyslala delegaci na nižší úrovni vedenou generálmajorem Hu Gangfengem, viceprezidentem Národní univerzity obrany Lidové osvobozenecké armády.