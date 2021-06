Čína aplikovala již 704 milionů vakcín. Ne ve všech částech země je ale vakcína snadno dostupná

Peking V Číně bylo do středy aplikováno 704 milionů dávek vakcíny proti covidu-19, téměř polovina z nich v květnu. Po pomalejším rozjezdu hromadného očkování tak Čína zrychlila a nyní postupuje překvapujícím tempem, napsala agentura Reuters. Pokud je ale pro obyvatele Pekingu dostat se k vakcíně snadné, ve zbytku země tomu už tak být nemusí.

Jen v rozpětí pěti dnů minulého měsíce bylo v asijské zemi aplikováno 100 milionů dávek. Z celkového počtu vypotřebovaných covidových vakcín po celém světě jich podle statistiky Our World in Data asi třetina připadá právě na Čínu. Čínské vedení doufá, že do konce roku naočkuje 80 procent z celkové 1,4 miliardy obyvatel. Nyní provádí asi 19 milionů očkování denně.



V Pekingu dostalo alespoň první dávku již 87 procent lidí. Dostat se k vakcíně je pro obyvatele hlavního města snadné. Po celém městě jsou očkovací centra a na frekventovaných místech, jako například u obchodních středisek, jsou zaparkované očkovací autobusy. Ve zbytku země je ale přístup k vakcíně horší.

„Stoupla jsem si do fronty v devět hodin ráno a na řadu jsem přišla v šest večer. Bylo to vyčerpávající,“ podělila se o svoji zkušenost žena z téměř čtyřmilionového města Lan-čou. Její manžel se k vakcíně zatím nedostal vůbec.

Není také jasné, kolik lidí v Číně je již plně očkovaných, a kolik naopak zatím dostalo jen jednu nebo dvě z celkových tří dávek. Vláda tyto údaje nezveřejňuje.

K rychlému tempu očkování podle Reuters může přispívat skutečnost, že Čína je sama výrobcem vakcín i fakt, že ji řídí jedna politická strana. Lidé v Číně jsou vystaveni vysokému tlaku, aby se nechali očkovat, a výzvy k vakcinaci k nim přicházejí ze všech stran. Zaměstnancům nabízejí vakcínu firmy, studenty k očkování vybízejí školy a všechny obyvatele pak kontrolují úředníci místních vlád.