Čína po zprávě o možném nárazu asteroidu hledá lidi do „planetární obrany“

SASTIND uveřejnila tento týden na čínské sociální síti WeChat celkem 16 inzerátů na volná pracovní místa, z toho tři pro nové „síly planetární obrany“. V nich vyzývá k přihlášení čerstvé absolventy ve věku do 35 let, kteří mají odbornou a technickou kvalifikaci a zároveň se vyznačují „pevným politickým postojem“ vůči čínské komunistické straně.

Podle listu The Guardian nabídky vzbudily mezi uživateli WeChatu velkou pozornost. „Země by na vás třech závisela. Není to stresující?“ ptal se jeden. Jiný příspěvek konstatoval, že by nebyl nikdo, kdo by trojici potrestal za neúspěch, protože v případě katastrofy by na světě nikdo nezbyl. „Pokud uspějete, budete hrdinové, kteří zachrání svět,“ dodal.

Možní kandidáti by studovali monitorování asteroidů a vytvářeli metody včasného varování. Vedoucí člen Čínské společnosti pro astronautiku a profesor leteckého inženýrství na Univerzitě letectví a kosmonautiky v Nankingu Kchang Kuo-chua se domnívá, že účelem pozice je řídit a koordinovat jednotlivé technické přístupy, které se pojí s úsilím o zabránění srážce s asteroidem.

Inzeráty se objevily po zprávách, že astronomové objevili asteroid 2024 YR4, u nějž existuje teoretická pravděpodobnost jedna ku 83, že v prosinci 2032 zasáhne Zemi a vytvoří takzvaný impaktní kráter, jenž by byl podobný tomu, jaký vznikl po dopadu Tunguzského meteoritu v roce 1908.

Podle korespondenta portálu SpaceNews Andrewa Jonese, jenž se specializuje na čínský sektor, je načasování náboru zřejmě náhodné a souvisí se snahou Číny rozvinout své kapacity vesmírné obrany.

Výzkumný pracovník Národního centra pro vesmírnou vědu Čínské akademie věd Li Ming-tchao prohlásil, že Čína dosáhla „velkého pokroku“ v obraně proti asteroidům. „V budoucnu musíme nejen komplexně posílit konfiguraci a výkonnost zařízení, ale také kultivovat tým talentů věnujících se obraně proti asteroidům a přispět čínskou moudrostí a čínskou silou k ochraně bezpečnosti Země,“ řekl Li.

V září Čína představila koncepční plán své první mise na obranu proti asteroidu. Ta počítá s pozorováním přilétajícího kosmického objektu a následným provedením kinetického nárazu, který kolem roku 2030 změní jeho trajektorii.

Čína hodlá zřejmě replikovat úspěšný test americké vesmírné agentury NASA z roku 2022, při kterém sonda DART zasáhla měsíc planetky Didymos a odchýlila jeho dráhu. Šlo o první test obrany Země před vesmírným tělesem.