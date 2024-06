Číňané vábí stíhače ze Západu, aby cvičili jejich muže. Soukromé firmy jim slibují peníze i exotickou zkušenost

„Aby překonala své nedostatky, Čínská lidová osvobozenecká armáda agresivně rekrutuje západní vojenské talenty k výcviku svých letců,“ uvedl zkraje května pro stanici CNN Michael Casey, šéf amerického Národního centra pro kontrarozvědku a bezpečnost. Reagoval tak na nedávno zveřejněné varování aliance zpravodajských služeb známé jako Five Eyes (Patero očí). Do tohoto seskupení sdílejícího zpravodajské informace patří vedle USA Kanada, Velká Británie, Austrálie a Nový Zéland.

Dle mnohých vojenských stratégů se přitom Čína celou řadu let neúspěšně potýkala s tím, jak co nejlépe vést operace ve vzduchu. Problémy představovaly dovednosti pilotů i technické parametry letounů. To by se ale nyní mohlo změnit. „Myslím, že to představuje národní bezpečnostní riziko,“ řekla pro CNN mluvčí Pentagonu Sabrina Singhová.