Čína zadržela českého občana, ministerstvo je s ním v kontaktu

S informací jako první přišel server Seznam Zprávy. Podle něj je zadržený muž český podnikatel, který v Číně obchodoval. „Tamní bezpečnostní složky ho zadržely na letišti už na konci června. Podnikatel je nyní ve vazbě a není jasné, z čeho přesně je obviněn,“ napsal.
To Čörgö odmítl potvrdit. „I s ohledem na ochranu osobních údajů nebude ministerstvo danou záležitost nijak dále komentovat ani poskytovat podrobnější informace,“ sdělil mluvčí pro iDNES.cz.
Zadrženého občana Číny české úřady obvinily z neoprávněné činnosti pro cizí moc, stal se prvním stíhaným za tento paragraf v České republice. Muž je od svého zadržení ve vazbě, na začátku června mluvčí pražského městského soudu potvrdila, že na něj státní zástupce podal obžalobu.
V polovině června ale soud vrátil případ k došetření. Dozorující státní zástupce Martin Bílý tehdy sdělil, že proti vrácení obžaloby podal obratem stížnost a že obviněný zůstává do jejího vyřízení i nadále ve vazbě.
V květnu o čínském občanovi v New Yorku hovořil český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se svým čínským protějškem Wang Iem. „Řekl jsem mu (čínskému ministrovi), že (zadržený) čeká na soud. Máme nezávislou justici, která vyhodnotí obžalobu, která byla podána státním zástupcem, a stanoví datum soudu a soud nějak rozhodne.
To je justiční systém, který máme v České republice,“ uvedl tehdy Macinka. „Já jsem ho jenom ubezpečil, že podmínky, které ten člověk má ve vazbě, jsou standardní, normální, netrpí tam ničím a čeká na rozhodnutí soudu,“ dodal.
Macinka opakovaně hovoří o tom, že je v zájmu české vlády mít s Čínou normální vztahy, potřebné jsou podle něj kvůli exportním možnostem pro české firmy. Zemi příští týden navštíví předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD), doprovodí ho delegace 40 českých firem. V Číně chce jednat o přímých leteckých spojeních či bezvízovém styku.