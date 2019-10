Čína chce převychovat muslimy, tvrdí aktivista, který zastupuje ujgurského disidenta Tohtiho

PRAHA Spojené státy zavedly sankce proti 28 čínským úřadům i podnikům včetně předního výrobce kamerových systémů a bezpečnostní techniky Hikvision. Chtějí je tak potrestat za porušování práv Ujgurů, Kazachů, Kyrgyzů a dalších muslimských menšin.

Američané věnují „ujgurské otázce“ zvláštní pozornost a do jisté míry je i jejich zbraní v geopolitickém soupeření s Čínou. To ale nemění nic na tom, že se čínské úřady dlouhodobě snaží vymýtit u svých muslimů náboženské i kulturní zvyklosti. Na milion lidí z jedenáctimilionového národa Ujgurů v západočínské provincii Sin-ťiang pobývá v převýchovných táborech či věznicích.



Jedním z nich je Ilham Tohti, profesor ekonomie na pekingské univerzitě Min-cu. Dnes devětačtyřicetiletého pedagoga v září 2014 poslal soud na doživotí do vězení za separatismus, přitom jeho provinění spočívá v tom, že na svých internetových stránkách Uighurbiz.net prosazoval dialog mezi Ujgury a Číňany. Profesor Tohti dostal letos Cenu Václava Havla za lidská práva, LN mluvily s jeho zástupcem Enverem Canem.

LN: Víte, co je s profesorem Ilhamem Tohtim nyní?

Odpykává si doživotní trest vězení ve věznici číslo jedna v Urumči na samotce, je v izolaci. Nikdo za ním nesmí. Manželka u něj byla naposledy před třemi lety. Máme obavu, aby to vůbec přežil. Třeba nositel Nobelovy ceny za mír Liou Siao-po zemřel kvůli špatně léčenému nádoru (skonal v červenci 2017, dva týdny po propuštění z vězení – pozn. red.). Účel je jasný – umlčet hlas člověka.

LN: Co v této situaci pomůže?

Více mezinárodního zájmu. Je skvělé, že dostal cenu Václava Havla, je pátou nejdůležitější cenou na světě, navíc teď je nominován i na Nobelovu cenu. Ve světě se o Tohtim ví a to se pozitivně odráží i na zacházení s ním. Víme, že má podporu německé kancléřky Merkelové a dalších politiků v EU a USA a jsou tu případy, kdy přímluvy z této strany vedly až k propuštění.

LN: Profesor Tohti nikdy nehlásal nic, co by bylo možné považovat za extremistické, nechtěl nezávislost pro Ujgury. V čem vidí čínské úřady jeho nebezpečnost?

Přednášel na vysoké škole a měl mezi přáteli v Pekingu stovky čínských intelektuálů. Byli to členové komunistické strany, stejně jako on sám. Snažil se vytvořit přátelskou atmosféru mezi lidmi různých národností a také apeloval na to, aby se dodržovala ústava. Tedy aby Ujgurové skutečně měli svou autonomii, jak je tam psáno. A to není nic, co by se režimu v Pekingu, který chce Ujgury jako národ úplně vymazat z mapy, hodilo.

LN: Co znamená „vymazat z mapy“?

Je to systematické úsilí ve směru potlačit víru a změnit myšlení celého osmimilionového národa. Měli jsme na pět set intelektuálů, kteří se v Číně vypracovali podobně jako profesor Tohti, ti byli během uplynulého půldruhého roku všichni pozavíráni. Jsou vesměs v táborech na převýchovu, kde se musejí úplně zříci své národní identity. Pozor ale, neznamená to, že jen něco odpřísáhnou a myslí si, co chtějí. Číňané mají psychologické metody, které jim dokážou změnit i vnitřní přesvědčení. Někteří přitom zemřou, jiní přežijí. V táborech zůstávají tak dlouho, dokud se přeměna nepodaří.