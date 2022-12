Peking po protestech otáčí. Potichu přiznává, že covid není mor

Možná nejvýznamnější signál, že se v říši středu přístup k pandemii po třech letech od jejího vypuknutí mění, naznačil nejmenovaný zdravotnický expert, kterého o víkendu citovala šanghajská televizní stanice Yicai. Koronavirus podle něj slábne, 95 procent případů je asymptomatických, průběh je většinou mírný a úmrtnost velice nízká, a tak se protokoly pro boj s chorobou prý mohou uvolnit.

Covid-19 by údajně mohl být přeřazen do kategorie B nebo dokonce C. Čínské zdravotnické úřady k němu dnes přistupují jako k infekční chorobě kategorie A, což jim dává pravomoci zavírat pacienty a jejich kontakty do karantény a v postižených oblastech zavádět rozsáhlé lockdowny.

Jak připomíná The Guardian, do kategorie A spadá například dýmějový mor a cholera, pod B najdeme SARS a antrax. Chřipka, lepra nebo příušnice jsou v kategorii C. Podle odborníka citovaného stanicí Yicai dosavadní přístup neodpovídá vědeckým poznatkům, změny protokolů pro zvládání epidemie by ovšem musely schválit centrální orgány v Pekingu.

Přestože politika „nulového covidu“, za kterou stojí sám prezident Si Ťin-pching, oficiálně odvolána nebyla, mění se i rétorika na nejvyšších místech. Vicepremiérka Sun Čchun-lan, která má boj s pandemií na starosti, minulý týden řekla, že nové varianty koronaviru jsou slabší.

Lidé v Pekingu a nejméně dalších 16 velkých městech mohou od pondělí do městské hromadné dopravy, aniž by k tomu potřebovali test, který není starší než 48 hodin. Velká průmyslová centra jako Kanton znovu otevřela trhy a firmy a zrušila většinu omezení pohybu, nicméně ve čtvrtích, kde se případy koronavirové infekce stále objevují, restrikce zůstávají v platnosti.

Nejmenovaný zdroj agentuře Reuters řekl, že firma Foxconn očekává, že ještě tento měsíc nebo začátkem příštího plně obnoví výrobu ve své továrně v Čeng-čou, která je největším výrobcem iPhonů na světě. Uvolňování ale s sebou přináší i zmatky, protože třeba v Pekingu lidé sice mohou do MHD bez testu, ke vstupu do kancelářských budov ho ale stále potřebují.

Vláda v Pekingu minulý týden oznámila, že plánuje proti covidu-19 proočkovat sedmdesátníky a osmdesátníky, což je podmínkou pro ukončení politiky „nulového covidu“, kvůli níž se nedostanou do Číny skoro žádní lidé ze zahraničí a která narušuje výrobu v samotné Číně i globální obchod.

28. listopadu 2022

Odborníci na veřejné zdravotnictví i ekonomové upozorňují, že Pekingu se dostatečné proočkovanosti podaří dosáhnout nejdříve v polovině příštího roku nebo až v roce 2024. Musí zároveň připravit nemocnice na to, aby se případně dokázaly vypořádat s přílivem nakažených.

Ačkoliv vlna protestů, která se v Číně zvedla koncem listopadu, opadá, frustrace lidí někde k podobným akcím vést stále může, poznamenává Reuters. Ve středočínském Wu-chanu, kde se nový koronavirus před třemi lety objevil, lidé v sobotu probořili zátarasy, aby se dostali z průmyslového parku uzavřeného kvůli nákaze. V neděli ve městě studenti protestovali u jedné z univerzit proti strategii boje proti covidu-19. Požadovali více transparentnosti ze strany úřadů, píše Reuters.