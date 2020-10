Čína i díky podezřelým praktikám vede v závodě o první vakcínu. Bude do konce roku, slibuje Peking

Peking Světový závod o vývoj vakcíny na koronavirus je v plném proudu. Na jednom úkolu nikdy v historii nespolupracovalo takové množství vědců. Ve vývoji je aktuálně více než 170 vakcín. Odborníci uvádějí, že vakcína je jediná cesta, jak se svět může vrátit k normálnímu fungování. V poslední fázi testování je jich devět, z toho čtyři jsou čínské. Peking slíbil, že vakcína bude dostupná do konce roku. Panuje však podezření z nekalých praktik.

Dvě nejnadějnější vakcíny, které pocházející ze státem vlastněné farmaceutické firmy Sinopharm, budou k dispozici již v listopadu, nejdéle v prosinci, uvedla to podle časopisu Nature pracovnice Wu Guzhen z čínského Centra pro kontrolu nemocí.

Finální fáze testování čínských vakcín probíhá po celém světě. Látky se testují na 42 000 lidech v zemích jako jsou například SAE, Bahrajn, Peru, Maroko, Brazílie či Argentina.

Mimo to, že Čína chce vakcínu na trh dodat ještě letos, se Peking zavázal, že dávky poskytne mnoha dalším zemím, především z chudších regionů. Učinil tak podpisem globální iniciativy nadnárodních organizací, která chce distribuovat vakcínu přednostně zdravotním pracovníkům a ohroženým skupinám. Tuto iniciativu podepsalo okolo 80 zemí, nepřipojili se k ní například Spojené státy, uvádí časopis Nature.

Čína ovšem musí počkat, až bude mít dostatek dat, aby vakcína vyhověla mezinárodním standardům. „Do té doby nic není jisté,“ uvedla Wu pro časopis Nature. Čínský prezident Si Ťin-pching prohlásil, že vakcína bude „celosvětovým veřejným dobrem“. Odborníci však pochybují o tom, zda bude mít Čína kapacity vyrobit počet vakcín, který avizuje, jelikož v posledních měsících Peking slibuje dodávky vakcín všude, kde jen může.

Čína slíbila dodávku 60 milionu dávek do Brazílie, kde probíhají testy, dále třeba 40 milionu do Indonésie, a to do března. Vláda tvrdí, že ještě do konce roku může stihnout vyrobit 600 milionu dávek a další miliardu pak přidá v ten další. Jenomže v Číně žije 1,4 miliardy lidí, a pokud by se měli všichni očkovat, na vývoz toho příliš nezbude.

Klaus Stöhr odborník z WHO (Světová zdravotnická organizace) uvedl, že počet dávek vakcíny v Číně nebude dostatečný, aby se stal vývozovým artiklem. Vše může ale změnit politické rozhodnutí, pokud nejlidnatější země světa upozadí vlastní lidi.

Oběť pro vyšší dobro

Čína je dlouhodobě kritizovaná za to, že ignoruje etické a bezpečnostní normy. Tamní farmaceutické společnosti vakcíny testují na základě vládou schváleného urgentního programu, který dovoluje provádět testy v riskantních podmínkách, například na zdravotnících; dále je umožněno vakcínu používat v omezeném množství bez toho, aniž by prošla nutnými fázemi testování, uvádí CNN.

Do testování před schválením látky se zapojují samotní výzkumníci. Prý jde o dlouholetou praxi obětování jedince pro dobro celku. „Po více než sto let je tradicí, že zaměstnanci CNBG (China National Biotec Group) testují látky samy na sobě. Jde o ducha sebe obětování, který se předává po generace,“ řekl Yanzhong Huang, výzkumný pracovník vývojového centra Sinopharm, které je součástí CNBG.

Před oficiálním schválením testování na lidech si podle Huanga nechalo injekcí látku píchnout okolo 250 000 lidí, včetně armádních složek, výzkumníků, jejich rodinných příslušníků, a podobně. Vláda tvrdí, že zapojení všech bylo dobrovolné. Huang ale upozorňuje na politické tlaky. „Nejsem si jistý, nakolik by se zapojení dalo považovat za dobrovolné ve srovnání s tím, jak tento termín chápete na západě,“ řekl výzkumník.

Geopolitické zájmy

Vyvstává otázka, proč Čína tak usilovně vyvíjí vakcínu, když virus zvládla podchytit a populací se nákaza dále nešíří. Wuang se domnívá, že jde především o zahraničně politické zájmy vlády. „Vládní snaha agresivně vyvinout a představit vakcínu je motivována zahraniční politikou,“ uvedl v rozhovoru pro CNN.

Kromě státní hrdosti a vědecké prestiže může prvenství Číně přinést i geopolitické body. Asijská velmoc by se potom mohla prezentovat jako globální hegemon, který jednak nejlépe zvládl pandemii, a dále i jako první přišel s vakcínou.

Stále ale zde také visí otazníky kvůli skandálům, kterými si čínský vakcinační průmysl prošel za poslední dekádu. Jde a například o rok 2018, kdy byla čínská společnost Changsheng Biotechnology Co. pokutována za falšování dat při produkci vakcín, jak uvádí Reuters.

Ostátní hráči ztrácí tempo

Spojené státy za Čínou zaostávají. Donald Trump sice dlouhodobě tlačí na farmaceutické společnosti, aby byla vakcína hotova do prezidentských voleb. To se však pravděpodobně nepodaří, a to i z toho důvodu, že FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) prosadil silnější regulace a pravidla, při vývoji vakcín, jak uvádí The New York Times.

Další nadějná látka je z dílny britsko-švédské společnosti AstraZeneca. Podle časopisu The Economist britská vláda v současné době buduje silnou infrastrukturu, aby byla schopná zajistit dostatečné množství dávek, až půjde vakcína do výroby. Vláda za tímto účelem schválila vakcinační program, který je podle the Economist „největším v historii země“.

Vývoj se však v posledních měsících zpomalil kvůli zdravotním komplikacím účastníků, píše CNN. K podobným komplikacím došlo i v americké farmaceutické společnosti Johnson & Johnson, která dočasně zastavila klinické testy.

Tyto zprávy hrají do karet čínské vládě, která si předsevzala vývoj vakcíny jako „důležitý politický úkol“ a udělá vše, aby tento závod vyhrála. To může podle CNN vést k potenciálnímu ohýbání pravidel a norem, což vakcíně ubírá na důvěryhodnosti.