Jak to ve skutečnosti bylo s covidem. Čína prověří tisíce vzorků z Wu-chanu, mohou pomoci zjistit původ nemoci

Světová zdravotnická organizace (WHO) letos v únoru označila na 200 tisíc krevních vzorků, jejichž rozbory by mohly přispět k rozklíčování původu celosvětové pandemie covidu-19.

Vzorky od širokého okruhu populace města Wu-chan, které se považuje za „rodiště“ nákazy, vědci uchovávají v tamní krevní bance a předpokládají, že pokrývají celý rok 2019. Pokud byly vzorky správně uskladněny, mohou obsahovat první protilátky proti této chorobě.

Podle čínského úředníka, na kterého CNN odkazuje, krevní banka vzorky uchovávala pro případ soudních sporů týkajících se darování krve v minulých letech. U vzorků z října a listopadu 2019 brzy vyprší lhůta, po kterou musejí být uskladněny. Právě tyto vzorky by pro analýzu mohly být klíčové, většina odborníků si totiž myslí, že v této době se virus mohl poprvé rozšířit mezi lidi.



„Jedná se o nejkonkrétnější vzorky, které by nám mohly pomoci sestavit časovou osu vypuknutí pandemie,“ uvedl vedoucí pracovník americké Rady pro mezinárodní vztahy Jen-čung Chuang.



Věk, pohlaví i bydliště prvního nakaženého

Také podle epidemioložky z Kolumbijské univerzity Maureen Millerové budou vzorky obsahovat „stěžejní pojítka“. Vědci by se dokonce mohli dozvědět věk, pohlaví a bydliště prvního infikovaného, včetně toho, kde došlo k nákaze.



Millerová zároveň vyzvala Čínu, aby umožnila zahraničním odborníkům na tento proces dohlížet. „Nikdo nebude věřit výsledkům z Číny, pokud do laboratoří nebudou mít přístup kvalifikovaní pozorovatelé,“ řekla. Někteří odborníci navrhují, aby vzorky byly převezeny do Ženevy nebo na jiné neutrální místo, aby se experti z WHO testování mohli zúčastnit.