VIDEO: Panika na světelné show v Číně. Hořící drony začaly padat mezi diváky

Autor:
  13:13aktualizováno  13:13
Plánovaná podívaná se změnila v paniku a chaos. V čínském městě Liou-jang se během noční světelné show s drony a ohňostroji zřítily hořící stroje na diváky. Návštěvníci prchali před jiskrami a troskami, úřady uzavřely okolí a na místo vyrazili hasiči. Nikdo nebyl zraněn.

V Liou-jangu v čínské provincii Chu-nan chtěli organizátoři 2. října ohromit davy vizuální podívanou „October: The Sound of Blooming Flowers“. Do nebe vzlétly stovky dronů a spolu s ohňostroji měly vytvořit 3D efekt nad vodní hladinou. Po technické závadě však část strojů začala hořet a z výšky padaly žhavé trosky.

Na videu je vidět vyděšený dav, který utíká do bezpečí, někteří se chránili improvizovaně židlemi. Úřady rychle vyhlásily evakuační zónu o poloměru více než jednoho kilometru a povolaly další hasičské týmy. Podle místních médií hrály roli i velmi suché podmínky.

Přestože nikdo nebyl zraněn, na internetu se rozpoutala debata o bezpečnosti podobných show. Někteří uživatelé incident označili za děsivý i fascinující zároveň a varovali před tím, jak rychle se z vizuální atrakce může stát hrozba.

Liou-jang

Liou-jang

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.