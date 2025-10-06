V Liou-jangu v čínské provincii Chu-nan chtěli organizátoři 2. října ohromit davy vizuální podívanou „October: The Sound of Blooming Flowers“. Do nebe vzlétly stovky dronů a spolu s ohňostroji měly vytvořit 3D efekt nad vodní hladinou. Po technické závadě však část strojů začala hořet a z výšky padaly žhavé trosky.
Na videu je vidět vyděšený dav, který utíká do bezpečí, někteří se chránili improvizovaně židlemi. Úřady rychle vyhlásily evakuační zónu o poloměru více než jednoho kilometru a povolaly další hasičské týmy. Podle místních médií hrály roli i velmi suché podmínky.
Přestože nikdo nebyl zraněn, na internetu se rozpoutala debata o bezpečnosti podobných show. Někteří uživatelé incident označili za děsivý i fascinující zároveň a varovali před tím, jak rychle se z vizuální atrakce může stát hrozba.
Liou-jang
