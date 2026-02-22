Temné továrny i pečující humanoidi. Ve vymírající Číně nahradí lidi roboti

Čína masivně rozšiřuje automatizaci. Pilířem ekonomického rozvoje mají být roboti, včetně těch humanoidních. Mají zajistit stabilní průmyslový výkon i vykonávání nejrůznějších služeb, a tak udržet Čínu v produkci a konkurenceschopnosti na prvních světových příčkách.

Čína je v současnosti největším trhem s průmyslovými roboty na světě. Podle Mezinárodní federace robotiky připadla v roce 2024 na čínské továrny více než polovina všech celosvětově nově instalovaných robotů, píše CNN.

Právě díky vysoké míře robotizace dokáže Čína vyrábět elektromobily či solární panely ve velkém množství a za nízké ceny. To posiluje její pozici na světových trzích a přispívá k rostoucímu obchodnímu přebytku.

Postupně začínají vznikat i takzvané „temné továrny“. Jedná se o provozy, kde se vyrábí zcela bez přítomnosti lidí, a není tudíž potřeba žádné osvětlení. Nejen továrny však procházejí rozsáhlou automatizací.

Zvláštní pozornost věnuje Peking humanoidním robotům. V Číně je dnes více než 140 firem, které je vyvíjejí, často s výraznou podporou státu. Zatím se objevují zejména jako demonstrace technologického pokroku na nejrůznějších soutěžích a prezentacích, pronikat nicméně začínají i do praxe.

Robotika se navíc nemá omezit pouze na průmysl. Čínské úřady otevřeně mluví o využití humanoidů ve službách, například v domovech pro seniory. Reagovat tím chtějí na rostoucí nároky v oblasti sociální a zdravotní péče. Čínská populace stárne a země se momentálně potýká s historicky nejnižší porodností.

Výhoda i riziko

Ekonomové upozorňují, že automatizace může výrazně zvýšit produktivitu práce. Pokud každý pracovník díky robotům a umělé inteligenci vyprodukuje více hodnoty, může ekonomika růst i s menším počtem zaměstnanců. Robotizace má za úkol snížit tlak na veřejné finance.

Rychlá technologická transformace však přináší i rizika. Odhady čínských odborníků naznačují, že umělá inteligence a robotika mohou v příštích letech ovlivnit až 70 procent výrobního sektoru. Neznamená to nutně masovou nezaměstnanost, ale výraznou proměnu pracovních míst.

Zatímco některé profese mohou zaniknout, prostor se otevírá pro vznik nových, například v oblasti údržby robotických systémů, programování nebo analýzy dat. Klíčové proto bude investovat do rekvalifikací a dalšího vzdělávání, aby se pracovníci dokázali přesunout do nových oborů s vyšší přidanou hodnotou.

Čína tak stojí před složitým úkolem: zvládnout přechod k vysoce automatizované ekonomice bez výrazných sociálních otřesů. Pokud se to podaří, může se udržet na pozici lídra světové ekonomiky i v době, kdy tradiční model levné a početné pracovní síly přestává fungovat.

