Čína uprchlíky z Ukrajiny tvrdě vyždímala. Naúčtovala jim tolik, jako za let do tropického ráje

Nedlouho poté, co Rusko napadlo Ukrajinu, zahájila evakuaci svých občanů Čína. Minulý týden tamní ministerstvo zahraničí uvedlo, že evakuaci dokončilo a z Ukrajiny dostalo domů více než 5 000 čínských občanů. To, co Peking označil za triumfální úspěch, ale pro evakuované znamená značné finanční výdaje i velký stres, napsal zpravodajský portál Al-Džazíra.