Macron je v Číně. Chce jednat o obchodu, ale také o tlaku na Rusko

Francouzský prezident Emmanuel Macron ve středu zahájil třídenní návštěvu Číny, jejímž cílem je posílit ekonomickou spolupráci. Macron bude také chtít přimět Peking, aby vyvinul tlak na Rusko a donutil ho uzavřít příměří s Ukrajinou.
„Chceme, aby Čína přesvědčila Rusko o potřebě uzavřít co nejrychleji příměří a o jeho upevnění prostřednictvím jednání. Ta by podle našeho názoru měla vést k pevným bezpečnostním zárukám pro Ukrajinu,“ uvedl nejmenovaný, vysoce postavený francouzský diplomat.

Francie v Číně také usiluje o větší příliv čínských investic a snadnější přístup francouzských exportérů na čínský trh. Během návštěvy se očekává podpis několika dohod týkajících se energetiky, potravinářského průmyslu a letectví.

Ve čtvrtek se Macron setká s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem ve Velké síni lidu na pekingském náměstí Tchien-an-men. Oba lídři se poté zúčastní francouzsko-čínského obchodního fóra.

Francouzský prezidentský pár následně odcestuje do města Čcheng-tu v provincii S’-čchuan, v pátek pak budou Macron a Si jednat v okrese Tu-ťiang-jen. Francouzský prezident se později setká se studenty tamní univerzity.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí minulý týden uvedla, že Peking považuje dialog za prostředek k vyřešení války na Ukrajině a podporuje veškeré úsilí vedoucí k míru. Podle mluvčí Čína od začátku konfliktu na Ukrajině konstruktivně přispívá k politickému řešení krize.

Čína nikdy veřejně neodsoudila Rusko za invazi na ukrajinské území v únoru 2022. Naopak hospodářské, diplomatické a vojenské vztahy mezi Pekingem a Moskvou, které byly silné už před ruskou agresí, se od té doby ještě více posílily.

Francie a Evropská unie popisují Čínu jako partnera, konkurenta a strategického rivala. Vztahy v posledních letech poznamenaly četné obchodní spory, které vyvrcholily poté, co EU letos zavedla cla na čínské elektromobily.

Čína reagovala omezením dovozu zdravotnických prostředků z EU a uvalením cel na evropské brandy, což se dotklo především francouzského koňaku.

V červenci proto Francie uvítala čínskou výjimku pro většinu výrobců koňaku. Francie je největším dodavatelem vína a lihovin do Číny.

