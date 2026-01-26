Otřes v Číně. Vyšetřují nejvýš postaveného generála, býval Siovým blízkým spojencem

Podle zdrojů amerického deníku je 75letý generál obviněn z toho, že se snažil upevňovat svoji moc vytvářením sítě kontaktů, která ohrožovala jednotu čínské komunistické strany, a zneužíval svou moc v Ústřední vojenské komisi, jíž předsedá Si a je jednou z nejmocnějších institucí v Číně.
Úřady dále vyšetřují jeho působení v důležitých vládních agenturách, které se zabývají výzkumem nebo nákupem vojenského materiálu. Kromě toho podle obvinění bral i úplatky, a to včetně případu povýšení Li Šang-fua na pozici ministra obrany. Li byl po sedmi měsících z úřadu odvolán a vyšetřován z korupce.
Nejzávažnější obvinění vznesené proti Čangovi však podle WSJ představuje to, že vyzradil Spojeným státům informace o čínském jaderném programu.
Čang byl přitom podle médií dlouho považován za prezidentova blízkého člověka a za jednoho z nejzkušenějších vojenských vůdců v zemi. Už v roce 1979 se ve svých 26 letech zúčastnil pohraničního ozbrojeného konfliktu s Vietnamem.
„Si Ťin-pching dokončil jednu z největších čistek čínského vojenského vedení v historii Čínské lidové republiky,“ okomentoval vyšetřování Čanga Neil Thomas, výzkumník z Centra pro analýzu Číny při Asia Society Policy Institute.
Podle analytiků mají čistky za cíl reformovat armádu a zajistit loajalitu vůči čínskému vůdci Si Ťin-pchingovi, který je zároveň předsedou vojenské komise. Od jeho nástupu do úřadu bylo v rámci protikorupční kampaně potrestáno více než 200 tisíc úředníků.
„Nevěřím, že jakékoli důkazy zveřejněné nebo selektivně uniklé čínskými úřady nutně odrážejí hlavní důvod Čangova odvolání,“ řekl K. Tristan Tang, externí spolupracovník Pacific Forum.
Vyšetřován je i další člen štábu vojenské komise, jež je nejvyšším vojenským orgánem v zemi, Liu Čen-li.
V řijnu minulého roku vyloučila čínská komunistická strana druhého místopředsedu vojenské komise Che Wej-tunga, o rok dříve pak strana vyloučila dva bývalé ministry obrany kvůli obvinění z korupce.
Důsledky pro Tchaj-wan?
K vyšetřování Čang Jou-Sii dochází v době, kdy administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zveřejnila novou strategii národní obrany, ve které uznává Čínu jako vojenskou mocnost, kterou je podle ní třeba odradit od dominování nad USA nebo jejich spojenci.
„To nevyžaduje změnu režimu ani jiné existenční boje,“ uvádí se ve strategii. „Spíše je možný slušný mír za podmínek, které jsou výhodné pro Američany, ale které může přijmout a pod nimiž může žít i Čína.“
Pro armádu a Čínu obecně je plný dopad těchto vyšetřování stále neznámý. Někteří odborníci však tvrdí, že kroky mohou mít dopad i na další postup Pekingu vůči Tchaj-wanu.