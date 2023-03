Čínou dirigovaný historický průlom. Dohoda Saúdů s Íránci může vést ke stabilizaci v celém regionu, míní expert

Podle experta na Blízký východ Josefa Krause z Masarykovy univerzity v Brně je načasování tohoto kroku do určité míry záhadou, z hlediska všech zainteresovaných stran však dává smysl. Zatímco Saúdům má dohoda přinést především klid, tak Íráncům zejména menší mezinárodní izolaci. Čína v roli zprostředkovatele pak podle Krause jasně ukázala své ambice hrát v regionální politice Perského zálivu – dlouhodobě považovaného za jakési výsostné území Spojených států amerických – čím dál silnější roli.

Lidovky.cz: Zlepšení vztahů mezi Saúdskou Arábií a Íránem by podle televize Al-Džazíra mohlo mít pozitivní vliv na bezpečnost v regionu. Obě země se dohodly i na vzájemném respektování státní suverenity, na nezasahování do vnitřních záležitostí a také na aktivaci dohody o bezpečnostní spolupráci z roku 2001. Co takový krok, jakým je navázání diplomatických vztahů, dále znamená pro oba státy v praxi?