Čína se chystá vyzbrojit Írán systémy protivzdušné obrany, tvrdí zpravodajci

Autor: ,
  11:14aktualizováno  11:14
Čína se v příštích několika týdnech chystá dodat Íránu nové systémy protivzdušné obrany. S odvoláním na tři zdroje obeznámené s analýzami amerických zpravodajských služeb to napsal web stanice CNN. Čínské velvyslanectví ve Washingtonu informaci popírá.

Figurína drží čínský protiletadlový raketový systém ( MANPAD) FN-16 na vojenském veletrhu v Ču-chaji. (13. listopadu 2012) | foto: Profimedia.cz

Dodání systémů by podle CNN představovalo provokativní krok, protože Peking prohlásil, že pomohl zprostředkovat křehkou dohodu o příměří, která v noci na středu zastavila válku mezi Íránem a Spojenými státy. Tu USA spolu s Izraelem zahájily na konci února. Americký prezident Donald Trump má navíc 14. a 15. května navštívit Čínu a setkat se tam se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem.

Zpravodajské informace rovněž poukazují na to, že Írán možná využívá příměří jako příležitost k doplnění některých zbraňových systémů s pomocí klíčových zahraničních partnerů. Podle zdrojů také existují náznaky, že Peking se snaží zásilky přepravovat přes třetí země, aby zamaskoval jejich skutečný původ.

Peking se podle amerických zpravodajců chystá předat přenosné protiletadlové raketové systémy krátkého dosahu známé jako MANPAD, které za současné války představovaly hrozbu pro nízko letící letadla americké armády a které by ji mohly představovat znovu, pokud by příměří bylo porušeno.

Trump na pondělní tiskové konferenci řekl, že americký stíhací letoun F-15 sestřelený minulý týden nad Íránem zasáhla právě z ruky odpálená raketa naváděná na teplo. Írán k tomu bez dalších podrobností uvedl, že k sestřelení letounu použil nový systém protivzdušné obrany. Není ale jasné, zda se jednalo o systém čínské výroby, podotkla CNN.

„Čína nikdy nedodala zbraně žádné ze stran konfliktu. Tato informace je nepravdivá. Čína jakožto odpovědná velmoc důsledně plní své mezinárodní závazky. Vyzýváme americkou stranu, aby se zdržela nepodložených obvinění, zlomyslného vytváření souvislostí a senzacechtivosti,“ uvedl mluvčí čínského velvyslanectví ve Washingtonu.

Dodávky raketových systémů by podle CNN byly eskalací čínské podpory Teheránu. Čínské společnosti totiž podle zdrojů nadále prodávají Íráncům technologii dvojího užití podléhající sankcím, která Íránu umožňuje pokračovat ve výrobě zbraní a vylepšovat navigační systémy. Přímý převod zbraňových systémů čínskou vládou by proto znamenal novou úroveň pomoci. Írán naopak prodává Číně většinu své ropy, na kterou se vztahují sankce.

Čína by také mohla argumentovat, že její systémy mají spíše obranný než útočný charakter. Tím by se odlišila od podpory Ruska, které s Teheránem sdílelo zpravodajské informace pomáhající s útokem na americké jednotky a cíle na Blízkém východě. Írán zase dodávkami bezpilotních letounů Šáhed pomáhal Rusku s jeho válkou na Ukrajině, rozpoutanou v únoru 2022.

