Čínu a Koreu naštvaly japonské učebnice. Dráždí je sexuální otrokyně i sporná území

Autor: ,
  17:10aktualizováno  17:10
Čína ve středu podala Japonsku důrazný protest proti výkladu historie v japonských středoškolských učebnicích, podle nichž asijské sexuální otrokyně poskytovaly své služby dobrovolně. Také uvádějí, že sporné ostrůvky Senkaku, v Číně známé jako Tiao-jü, patří Japonsku. Také Jižní Korea Japonsko vyzvala, aby v nových učebnicích opravilo své územní nároky na nejvýchodnější korejské ostrůvky Tokdo, které Japonsko nazývá Takešima a činí si na ně nárok.
Berlínská socha symbolizující utěšitelky, které byly během války nuceny...

Berlínská socha symbolizující utěšitelky, které byly během války nuceny pracovat v japonských vojenských nevěstincích. (14. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Japonské ministerstvo školství v úterý podle agentury Nová Čína posoudilo středoškolské učebnice, které se budou používat od příštího roku.

V některých z nich se píše o tom, že v případě takzvaných utěšitelek a nucených prací nedocházelo k nátlaku a že ostrovy Senkaku jsou nedílnou součástí japonského území.

Utěšitelky

Asiatky, které musely za druhé světové války v nevěstincích poskytovat sexuální služby japonským vojákům.

„Zastírání historických faktů, bagatelizování japonských válečných zločinů a snaha vyhnout se odpovědnosti hrou se slovy při revizi učebnic je oblíbenou taktikou Japonska k popírání a zkreslování své agresivní historie,“ řekl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Li Ťien na tiskové konferenci.

„Ať už japonská strana v souvislosti s učebnicemi použije jakékoli triky, nemůže změnit skutečnost, že Tiao-jü patří Číně. Jakýkoli pokus o podkopání čínské územní svrchovanosti je marný,“ dodal.

Výtky má i Jižní Korea

Jihokorejské ministerstvo zahraničí už v úterý předvolalo Hirotaku Macua, zástupce velvyslance japonského velvyslanectví v Soulu, aby mu předalo stížnost.

Učebnice uvádějí, že ostrovy Tokdo byly v roce 1905 začleněny do japonské prefektury Šimane a že jihokorejská kontrola nad nimi je nelegální.

„Důrazně protestujeme proti učebnicím, které zkreslují historická fakta, a požadujeme jejich okamžitou opravu. Rovněž důrazně protestujeme proti opakovanému schvalování učebnic japonskou vládou, které obsahují nepodložené tvrzení ohledně Tokdo, jež jsou z historického, geografického i mezinárodněprávního hlediska jednoznačně naším územím, a jasně dáváme najevo, že jakékoli neoprávněné japonské nároky na tyto ostrovy jsou nepřijatelné,“ uvedl mluvčí jihokorejského ministerstva Pak Il.

Resort také vyjádřil lítost nad tím, že Japonsko nadále povoluje vydávání učebnic, které zlehčují donucovací povahu nucených prací a sexuálního otroctví.

Neobydlené ostrůvky Senkaku ve Východočínském moři od roku 2012 spravuje Tokio, nárokuje si je ale také Peking. Neobydlené skalní útesy Tokdo v Japonském moři jsou předmětem sporu mezi Japonskem a Jižní Koreou od roku 1905. Soul má na ostrůvcích od 50. let minulého století několik svých pohraničníků, Japonsko však oblast považuje za historickou součást císařství.

Ostrůvky Tokdo (modře) a Senkaku (červeně)

Ostrůvky Tokdo (modře) a Senkaku (červeně)

Čínu a Koreu naštvaly japonské učebnice. Dráždí je sexuální otrokyně i sporná území

Berlínská socha symbolizující utěšitelky, které byly během války nuceny...

Schodiště

Svět pod povrchem. Fenomén jeskyní, propastí a podzemí vůbec v suterénu plzeňského gotického domu

Svět pod povrchem: Jeskyně, podzemí a podsvětí v umění 19. století

Ukrajinci znovu udeřili na ruský přístav v Baltu, na jihu Finska se zřítily dva drony

Finská policie blokuje cestu nedaleko obce Kuovola, kde se zřítily dva drony....

ONLINE: Liberci se postup komplikuje, po Beránkově rychlém gólu drží vedení Vary

Liberecký gólman Petr Kváča inkasuje po střele karlovarského Ondřeje Beránka.

Nárok mají, ale poporodní péče se nedočkají. Novinku provázejí potíže i spory

Ilustrační snímek

Úhel pohledu

Nedíváš se, stejně zaplatíš. Kafkovský poplatek pro Kavčí hory by měl být zrušen

Sídlo České televize na Kavčích horách (25. července 2024)

Jágr: Konec kariéry? Oficiální to není. Už mi ale nedává smysl hokeji tolik obětovat

Jaromír Jágr při rozbruslení předzápasem s Vítkovicemi.

Marže? Hra s ohněm, chaos jako za covidu. Europoslanci kritizovali Babiše

Sloup u čerpací stanice na dálnici D35 u motorestu Zlatá křepelka nedaleko...

Sudí Zelinka mezi obviněnými ve fotbalové kauze není. Postup FAČR byl nešťastný, říká

Rozhodčí Miroslav Zelinka během ligového utkání mezi Slováckem a Slavií.

Nebývale ostrý papež. Modlitby válčících lídrů s krví na rukou Bůh odmítá, řekl

Papež Lev XIV. (29. března 2026)

Názor

Anšlus bez jediného výstřelu. Jak Hitler pohltil Rakousko

Sobota 12. března 1938 vstoupila do dějin jako den, kdy nacistické Německo bez...

Názor

Stíny totality časem zmizí. A co přijde potom?

Prezident Petr Pavel mluví na 10. schůzi Sněmovny zatímco ministr zahraničí...

