Čínu rozběsnila výstraha Japonska, že by přišlo na pomoc Tchaj-wanu

Japonsko utrpí zdrcující porážku od čínské armády, pokud se pokusí použít sílu k zásahu na obranu Tchaj-wanu. Těmito slovy v pátek pohrozilo čínské ministerstvo obrany, které zároveň varovalo své občany před cestami do Japonska. Eskaluje tak diplomatická roztržka, která začala už minulý pátek, když japonská premiérka Sanae Takaičiová prohlásila, že by její země v případě napadení Tchaj-wanu zakročila.
Kvůli tomu jí vyhrožoval smrtí čínský diplomat. Peking a Tokio si už vzájemně předvolaly velvyslance.

Takaičiová řekla, že čínský vojenský útok na Tchaj-wan by mohl představovat situaci ohrožující přežití Japonska, v níž by Tokio mohlo uplatnit právo na kolektivní sebeobranu. Čínský generální konzul v Ósace Süe Ťien pak v reakci na její slova na sociální síti X napsal, že „nemáme jinou možnost, než bez váhání uříznout ten špinavý krk, který se do toho plete“.

Japonská vláda konzulův už smazaný příspěvek označila jako nevhodný a podala Číně protest. Peking naopak podal protest Tokiu za to, že porušuje mezinárodní právo a poškozuje vztahy obou zemí. Zemi taky obvinil z provokací a dělání narážek na vojenskou intervenci.

Premiérka odmítla svá slova vzít zpět s tím, že je pronesla na základě předpokladu nejhoršího scénáře. Takaičiová je známá svými nacionalistickými a protchajwanskými názory a tvrdými postoji vůči Číně.

„Zaplatíte vysokou cenu,“ vyhrožuje Čína

„Pokud se japonská strana nepoučí z historie a odváží se riskovat nebo dokonce použít sílu k zasahování do tchajwanské otázky, utrpí pouze drtivou porážku od ocelově odhodlané Lidové osvobozenecké armády a zaplatí za to vysokou cenu,“ uvedl mluvčí čínského ministerstva obrany Ťiang Pin.

Čínské ministerstvo zahraničí pak v pátek večer doporučilo čínským občanům, aby se v blízké budoucnosti vyhnuli cestám do Japonska, uvedl Reuters. Ministerstvo poukázalo na zhoršené vztahy kvůli výrokům japonské premiérky a údajným „významným rizikům“, jimž by čínští občané v Japonsku čelili.

Čína si ve čtvrtek předvolala japonského velvyslance Kendžiho Kanasugiho a předala mu protest proti premiérčiným výrokům, která jsou podle resortu obrany krajně nezodpovědné a nebezpečné. Náměstek japonského ministerstva zahraničí si naopak v pátek předvolal čínského velvyslance Wua Ťiang-chaa a ostře protestoval proti Ťienovu „nepřijatelnému“ vyjádření.

Takaičiové výroky odsoudila i čínská státní média, a to kvůli vzájemné historii, protože japonská invaze do Číny v roce 1931 a druhá světová válka zůstávají zdrojem napětí mezi oběma zeměmi. Ministerstvo zahraničí navíc kritizovalo rozhodnutí Japonska nevyloučit pořízení jaderných ponorek, což podle něj naznačuje významnou a negativní změnu politiky.

Mluvčí japonské vlády Minoru Kihara v pátek podle agentury Kjódó zdůraznil význam míru a stability v Tchajwanském průlivu. Japonsko doufá v mírové řešení otázek, které souvisí s demokratickým a samosprávným ostrovem, dodal. Japonsko se řídí komuniké z roku 1972, v němž respektuje postoj Číny a Tchaj-wan považuje za součást jejího území.

Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území, se kterým se znovu spojí, i kdyby to mělo být podle jejích slov silou. Na ostrov vyvíjí vojenský tlak tím, že do jeho blízkosti pravidelně vysílá válečné lodě i letadla. Podle oficiální politiky jedné Číny, kterou Peking uplatňuje, na ostrově neexistuje samostatná politická entita. Tchaj-wan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá volby.

Bezpečnostní zákon z roku 2015 Japonsku za určitých podmínek, jako je například ohrožení jeho existence, umožňuje uplatnit právo na kolektivní sebeobranu. Rozumí se tím i obrana spojenců v případech, kdy Japonsko není přímo napadeno.

