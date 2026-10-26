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„Zatěžkávací zkouška“. Kim Čong-un přišel do Číny po nově otevřeném mostě

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  13:11
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Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil čínské město Tan-tung na...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil čínské město Tan-tung na severokorejsko-čínské hranici. (24. října 2026) | foto: ČTK

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pózuje s Wang Čchu-ningem, členem Stálého...
Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil čínské město Tan-tung na...
Kim čong un
Severokorejský vůdce Kim Čong-un pózuje s čínskými a severokorejskými...
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Dokončený je už dvanáct let, teprve předminulý týden se však otevřel veřejnosti. Nový most mezi Čínou a Severní Koreou přešel poprvé severokorejský lídr Kim Čong-un, který následně navštívil pohraniční čínské město Tan-tung. Na této straně hranice ho doprovázel vysoce postavený čínský funkcionář Wang Čchu-ning. Přehlídku perfektně sladěných mávajících dětí a vysmátého Kima zachytily kamery.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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