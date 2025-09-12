Čínská letadlová loď proplula Tchajwanským průlivem. Jen rutina, tvrdí Peking

Čínské námořnictvo v prohlášení uvedlo, že plavba se uskutečnila za účelem vědeckých výzkumných testů a výcvikových misí a nebyla namířena proti žádnému cíli. Třetí čínská letadlová loď byla veřejnosti poprvé představena v roce 2022, námořní zkoušky zahájila teprve loni a dosud nebyla oficiálně uvedena do provozu.
„Toto meziregionální zkušební a výcvikové cvičení pro Fu-ťien je běžným opatřením v procesu výstavby letadlové lodi a není zaměřeno proti žádnému konkrétnímu cíli,“ uvedlo námořnictvo.
Letadlová loď, pojmenovaná podle čínské provincie, která leží naproti ostrovu, vyplula v době, kdy Spojené státy a Japonsko pořádají na nedalekém japonském ostrově Okinawa čtrnáctidenní společné cvičení s raketovým systémem Typhon a dalšími moderními protilodními zbraněmi, připomíná Reuters. Tato cvičení mají trvat do 25. září.
Japonské ministerstvo obrany ve čtvrtek večer oznámilo, že Fu-ťien v doprovodu dvou torpédoborců vplula do Východočínského moře a pokračuje jihozápadním směrem k Tchaj-wanu. Tchajwanské ministerstvo obrany uvedlo, že situaci sleduje a přijalo příslušná opatření.
Vysoce postavený tchajwanský bezpečnostní zdroj řekl, že Fu-ťien pravděpodobně míří do Jihočínského moře v rámci příprav na slavnostní uvedení do provozu.
Peking v posledních pěti letech posiluje svou vojenskou přítomnost v okolí Tchaj-wanu, který považuje za součást pevninské Číny. Stejně tak Čína považuje 180 kilometrů dlouhou úžinu za svou, naopak podle Spojených států a řady dalších zemí spadá toto území do mezinárodních vod, které jsou otevřeny všem plavidlům.