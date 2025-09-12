Čínská letadlová loď proplula Tchajwanským průlivem. Jen rutina, tvrdí Peking

Autor: ,
  10:57aktualizováno  10:57
Nejmodernější čínská letadlová loď Fu-ťien nedávno proplula Tchajwanským průlivem do Jihočínského moře, oznámilo čínské námořnictvo. Jde o velmi citlivou námořní trasu. Čína tvrdí, že plavba není namířena proti žádnému konkrétnímu cíli.

Čínské námořnictvo v prohlášení uvedlo, že plavba se uskutečnila za účelem vědeckých výzkumných testů a výcvikových misí a nebyla namířena proti žádnému cíli. Třetí čínská letadlová loď byla veřejnosti poprvé představena v roce 2022, námořní zkoušky zahájila teprve loni a dosud nebyla oficiálně uvedena do provozu.

Japonské ministerstvo obrany zveřejnilo foto nejmodernější čínské letadlové lodi Fu-ťien ve Východočínském moři. (11. září 2025)
Nejmodernější čínská letadlová loď Fu-ťien (7. května 2024)
Čína v loděnicích v Šanghaji spustila na vodu svou třetí letadlovou loď. (17. června 2022)
Čína v loděnicích v Šanghaji spustila na vodu svou třetí letadlovou loď. (17. června 2022)
11 fotografií

„Toto meziregionální zkušební a výcvikové cvičení pro Fu-ťien je běžným opatřením v procesu výstavby letadlové lodi a není zaměřeno proti žádnému konkrétnímu cíli,“ uvedlo námořnictvo.

Letadlová loď, pojmenovaná podle čínské provincie, která leží naproti ostrovu, vyplula v době, kdy Spojené státy a Japonsko pořádají na nedalekém japonském ostrově Okinawa čtrnáctidenní společné cvičení s raketovým systémem Typhon a dalšími moderními protilodními zbraněmi, připomíná Reuters. Tato cvičení mají trvat do 25. září.

Japonské ministerstvo obrany ve čtvrtek večer oznámilo, že Fu-ťien v doprovodu dvou torpédoborců vplula do Východočínského moře a pokračuje jihozápadním směrem k Tchaj-wanu. Tchajwanské ministerstvo obrany uvedlo, že situaci sleduje a přijalo příslušná opatření.

Vysoce postavený tchajwanský bezpečnostní zdroj řekl, že Fu-ťien pravděpodobně míří do Jihočínského moře v rámci příprav na slavnostní uvedení do provozu.

Peking v posledních pěti letech posiluje svou vojenskou přítomnost v okolí Tchaj-wanu, který považuje za součást pevninské Číny. Stejně tak Čína považuje 180 kilometrů dlouhou úžinu za svou, naopak podle Spojených států a řady dalších zemí spadá toto území do mezinárodních vod, které jsou otevřeny všem plavidlům.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.