‚Umřeme tady hlady.‘ Čína nezvládá lockdown 13milionového města, lidé mají nedostatek jídla

Zhruba 13 milionů obyvatel města Si-an na severu Číny, které proslulo obrovským pohřebištěm s terakotovou armádou, nesmí od minulého čtvrtka opouštět své domovy. Až do pondělí mohli vycházet jednou za tři dny, aby doplnili zásoby, od tohoto týdne jim však úřady nařídily zůstat doma.

Výjimku mají ti, kteří jdou na testy na koronavirus. Na sociálních sítích se od té doby začaly objevovat prosby o pomoc se sehnáním potravin a dalších základních potřeb.

„Jak máme žít? Co máme jíst? Před několika dny jsme mohli vyjít ven, abychom si nakoupili potraviny, ale to zrušili... Všechny online aplikace pro nákup jídla mají buď vyprodáno nebo nemohou doručovat,“ napsal na sociální síť Weibo jeden obyvatel města.

„Je to čím dál směšnější, nikdy v životě jsem si nemyslel, že nebudu moci spát, protože nebudu mít co jíst,“ postěžoval si další. „Neměl jsem k jídlu ani sousto zeleniny, pět dní jsem jedl jen zrníčka prosa ve vodě,“ přidává se jiný obyvatel. „Už to nemůžu jíst. Ve vlastní čtvrti umřu hlady.“

Cena jídla a pití výrazně roste. Malá lahev Pepsi stojí podle serveru Insider v přepočtu 9,40 dolarů (207 korun). V domech vzniká výměnný obchod, sousedé směňují víno či plenky za jídlo.

Někteří uživatelé podotýkají, že zatímco při prvním rozsáhlém lockdownu města Wu-chan, kde se nákaza poprvé objevila, byly problémy se zásobováním pochopitelné, nyní po dvou letech a mnoha zkušenostech s uzávěrami měst by očekávali lepší přístup.

Úřady Si-anu potvrdily, že město má kvůli nízkému počtu zaměstnanců a „logistickým a distribučním potížím“ problémy s dodávkami základních potřeb. Místní správa vyzvala společnosti, aby navýšily počet pracovníků v distribuci, a vydává více povolenek pro vjezd do města pro nákladní auta.

Městská média zveřejnila fotografie nákladních aut naložených zeleninou, která míří do obytných komplexů. „Tolik, že nebude nutné opustit domov,“ opatřil snímky titulkem jeden deník. Na webových stránkách si však obyvatelé stěžují, že jim žádná zelenina nepřišla.

Si-an od 9. prosince registroval přes 960 případů koronaviru, z toho 151 za úterý. V porovnání se sílou pandemie například v Evropě nebo Spojených státech jde o nízké počty, které v Číně i přesto vyústily v přísné restrikce.

Peking se od loňského roku snaží potlačit pandemii covidu-19 politikou „nulové tolerance“ – místnímu šíření viru se snaží zabránit hned v zárodku, často za pomoci drastických opatření. Epidemickou situaci úřady přísně monitorují i vzhledem k blížící se zimní olympiádě, která začíná v Pekingu v únoru.

Tresty jako z dob kulturní revoluce

Úřady pro vynucování dodržování pravidel sahají i k těm trestům, které naposledy byly k vidění za kulturní revoluce. Ve městě Ťing-si v jižní oblasti Kuang-si donutily čtyři lidi kvůli porušení epidemických opatření spoutané pochodovat před shromážděným davem.

Každého eskortovali dva policisté. Provinilci, kteří měli pomáhat uprchlíkům proniknout na čínské území navzdory tomu, že jsou kvůli epidemii zavřené hranice, na sobě měli pověšenou tabulku se jménem a fotografií. Záběry události podle AFP připomínaly doby kulturní revoluce ze 60. let minulého století, kdy se konaly podobné seance veřejného pokoření.

Místní list Zprávy z Kuang-si úterní pochod schválil a označil za „varování“. Pekingská média ovšem tak vstřícná nebyla, některá pochod označila za „ohrožení ducha právního státu“.

Čína veřejné pokořující tresty zrušila v roce 2010, v poslední době se k nim alvšak e začíná znovu přiklánět, píše AFP. V Ťing-si už jimi byli v minulých měsících potrestáni pašeráci zboží.