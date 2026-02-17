Čína zrobotizovala oslavy svého nového roku. Ohnivého koně vítali humanoidé

Lidé v Číně i dalších asijských zemích v noci na úterý slavili začátek lunárního Nového roku, který je ve znamení koně. Čína oslav využila i k vyzdvižení své technologické pokročilosti, a tak hlavní pozornost na ústřední slavnosti, přenášené televizí, poutali tančící humanoidní roboti.

Ohnivý kůň z tradičního čínského lunárního kalendáře je symbolem nové energie i turbulencí. Číňané si ho spojují s novými začátky, optimismem či hospodářským oživením, ale také se obávají konfliktů, přírodních katastrof a politického napětí.

Lunární Nový rok je nejdůležitějším každoročním svátkem v Číně a některých dalších východoasijských zemích. I mimo tento region ho však slaví především asijské komunity.

Začátek nového lunárního roku podle agentury AP v Číně provázely tradiční modlitby, ohňostroje, trhy - a také humanoidní roboti. Davy se sjížděly do oblíbených chrámů, kde lidé zapalovali vonné tyčinky a modlili se za štěstí a úspěch v nadcházejícím roce.

V Pekingu se tisícovky lidí tlačily do bývalého Chrámu Země, na stáncích si kupovali občerstvení, hračky a různé drobnosti. „Už velmi, velmi dlouho jsem necítila tak silnou sváteční atmosféru spojenou s lunárním Novým rokem,“ řekla Sun Ťing, která do čínského hlavního města na svátek přivedla své rodiče. Atmosféra podle ní byla stejně živá jako v jejím dětství.

Jako každý rok Čína oslavila lunární Nový rok v pondělí večer televizní show, jejíž ústřední součástí byli humanoidní roboti. Jedním z vrcholů Jarního festivalu televize CCTV bylo vystoupení bojových umění v podání dětí a robotů.

Humanoidi od společnosti Unitree Robotics dokázali několik minut předvádět složitá taneční čísla a ohánět se meči. Představení tak předvedlo čínské úsilí o vývoj pokročilejších robotů poháněných stále vyspělejší umělou inteligencí.

Diváci robotům tleskali. Jeden muž však podle AP řekl, že ačkoli je čínský pokrok v robotice skvělý, slavnostem ubírá. „Chybí tomu trochu novoroční atmosféra,“ řekl Li Po. „Není to tak příjemné, jako když jsem byl malý a sledoval galavečer,“ poznamenal muž.

Také ve Vietnamu lidé odpočítávali konec roku hada a příchod roku koně oslavili v několika městech ohňostroji. Mosty a mrakodrapy rozzářily světelné show a davy tleskaly v rytmu živých popových vystoupení.

V Moskvě lidé v pondělí večer ochutnávali čínskou kuchyni u stánků a procházeli se zasněženými ulicemi zdobenými červenými lucernami a draky. Třetí ročník oslav lunárního Nového roku v Rusku přichází v době oteplování vztahů mezi Čínou a Ruskem, připomíná AP.

Například i v čínské čtvrti Buenos Aires se shromáždily tisíce Argentinců, aby oslavily lunární Nový rok. Lidé si tu užili také představení dračích a lvích tanců a ukázek bojových umění. Čínská imigrantská komunita patří k nejdynamičtějším v Argentině; v této jihoamerické zemi čítá více než 180 000 lidí, píše AP.

Kůň, který je jedním z 12 zvířat v čínském zvěrokruhu, v místní mytologii představuje nezávislost, sebejistotu, vášeň a zároveň nestálost a náladovost.

Podle tradičního čínského kalendáře se dvanáct zvířecích znamení každoročně střídá v pevném pořadí. Každé zvíře je také kombinováno s jedním z pěti elementů: dřevem, ohněm, zemí, kovem nebo vodou, což vede k 60letému cyklu. Rok, který nyní začíná, je spojován s elementem ohně. Je tudíž rokem Ohnivého koně.

Čínští roboti předvedli oslnivou show
Noční přehlídka na oslavu prvního dne lunárního Nového roku Koně v Hongkongu. (17. února 2026)
