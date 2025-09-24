Tajfun Ragasa zasáhl jižní Čínu nebývalou silou. V Macau i Hongkongu vítr vyvracel stromy, lámal části střech a zanechal města paralyzovaná vodou. V provincii Kuang-tung musely úřady evakuovat téměř dva miliony obyvatel a v mnoha městech zůstaly zavřené školy, továrny i obchody.
V Macau se po ústupu největší vlny začaly objevovat bizarní scény. V místech, kudy běžně projíždějí auta a chodí davy turistů, se lidé oháněli síťkami, kbelíky či improvizovanými harpunami, aby ulovili ryby připlavené z moře. Voda zanesla do ulic nejen bahno a trosky, ale i mořský život, a tak se na sociálních sítích brzy objevily záběry místních, kteří loví přímo před svými domy.