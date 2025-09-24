VIDEO: Tajfun jako neštěstí? Jak pro koho. V Macau vesele lovili přímo v ulicích ryby

Autor:
  19:43aktualizováno  19:43
Po úderu tajfunu Ragasa, který zasáhl jižní Čínu i Hongkong a vyžádal si desítky obětí, se obyvatelé Macaa ocitli po kolena ve vodě. Někteří z nich využili příležitosti a začali v zaplavených ulicích chytat ryby, zatímco zbytek města zápasil s výpadky dopravy a musel mít zavřené obchody.

Tajfun Ragasa zasáhl jižní Čínu nebývalou silou. V Macau i Hongkongu vítr vyvracel stromy, lámal části střech a zanechal města paralyzovaná vodou. V provincii Kuang-tung musely úřady evakuovat téměř dva miliony obyvatel a v mnoha městech zůstaly zavřené školy, továrny i obchody.

V Macau se po ústupu největší vlny začaly objevovat bizarní scény. V místech, kudy běžně projíždějí auta a chodí davy turistů, se lidé oháněli síťkami, kbelíky či improvizovanými harpunami, aby ulovili ryby připlavené z moře. Voda zanesla do ulic nejen bahno a trosky, ale i mořský život, a tak se na sociálních sítích brzy objevily záběry místních, kteří loví přímo před svými domy.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.