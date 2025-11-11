V Číně se zřítil tři čtvrtě kilometru dlouhý most. Teprve nedávno ho otevřeli

V jihozápadní Číně se zřítila část nedávno otevřeného mostu. Žádné oběti zatím nejsou hlášeny; v oblasti byly následně zaznamenány sesuvy půdy.

Policie uzavřela 758 metrů dlouhý most ve městě Ma-er-kchang v provincii S’-čchuan pro veškerý provoz v pondělí poté, co se na okolních svazích a cestách objevily praskliny.

V úterý odpoledne se část mostu se silničním přivaděčem zřítila, což způsobilo sesuvy půdy.

Most je součástí národní dálnice spojující střed země s oblastí Tibetu. Stavba byla dokončena letos na jaře.

