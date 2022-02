‚Připadá nám normální, že Čína může hostit olympijské hry.‘ Obyvatele pochybná akce příliš nevzrušuje

Navzdory mrazivým teplotám a přísným proticovidovým opatřením se Peking v pátek snažil co nejlépe oslavit začátek zimních olympijských her. Ty však ještě před zahájením ochladily mrazivé vztahy se Západem a jistá dávka lhostejnosti. Podle místních je druhé hoštění olympijských her méně atraktivní než to první v roce 2008, problematické je i překrytí s oslavami lunárního Nového roku, píše agentura AFP.