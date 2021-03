Čína plánuje změny volebního systému v Hongkongu. Ještě více omezí demokracii a upevní nadvládu Pekingu

Peking Čína chystá změny volebního systému v Hongkongu ve prospěch propekingských sil. Na úvod plenárního zasedání čínského parlamentu to v pátek oznámil místopředseda jeho stálého výboru Wang Čchen. Plánovaný krok posílí nadvládu pevninské Číny nad Hongkongem a dále omezí demokracii na tomto poloautonomním čínském území, píše agentura Reuters.

Změny by se měly týkat především hongkongských parlamentních voleb. Kandidáty na poslance by měl v budoucnu nominovat volební výbor, který má 1200 členů, z nichž většina je věrná komunistické vládě v Pekingu. Některé poslance by tento orgán i volil. Dosud výbor nominoval kandidáty při volbách nejvyššího představitele (správce) Hongkongu.



„Volební výbor bude pověřen novou funkcí volby značné části členů hongkongského parlamentu a bude se přímo účastnit nominace všech kandidátů na poslance,“ uvedl Wang Čchen. Změna dále oslabí hongkongskou opozici, jejíž zástupci by tak mohli být z kandidatury v parlamentních volbách vyloučeni.



Ani v současné době nejsou hongkongské parlamentní volby zcela svobodné. Polovinu ze 70 poslanců volí přímo voliči, druhou polovinu jmenují profesní a zájmové skupiny, které jsou tradičně nakloněné Pekingu. Nejsvobodnější jsou v Hongkongu místní volby; v těch posledních jasně zvítězili zástupci opozice.

Volební změny v Hongkongu podle očekávání v příštích dnech odsouhlasí účastníci plenárního zasedání čínského parlamentu, které dnes začalo a potrvá asi týden. Loni čínský zákonodárný sbor schválil přijetí kontroverzního nového bezpečnostního zákona pro Hongkong, jímž Peking reagoval na hongkongské masové protesty.



Oznámení o úpravě hongkongského volebního systému na plenárním zasedání čínského parlamentu se obecně očekávalo. Čínští představitelé již minulý měsíc avizovali změny, které mají z voleb v Hongkongu vyloučit ty, kdo nejsou „patrioty“.