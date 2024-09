Číně se potopila nová útočná ponorka s jaderným pohonem, pro velmoc je to ostuda. Snažila se to ututlat

V Číně se potopila její nejnovější útočná ponorka s jaderným pohonem. S odvoláním na nejmenované americké představitele to napsal list The Wall Street Journal (WSJ) a agentura Reuters. Plavidlo se podle nich odebralo ke dnu v květnu nebo počátkem června u mola v loděnici poblíž města Wu-chan a úřady se to zřejmě snažily zatajit.