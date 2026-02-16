Výbuch ohňostroje v Číně si vyžádal osm mrtvých, dva lidé jsou zranění

Autor: ,
  8:38aktualizováno  8:38
Výbuch a následný požár v obchodě s ohňostroji na východě Číny si v neděli vyžádal osm mrtvých, další dva lidé utrpěli lehké popáleniny. Tragédie se stala těsně před začátkem lunárního Nového roku, známého v Číně jako jarní festival, který letos připadá na úterý.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
13 fotografií

Za výbuchem ve vesnici v čínské provincii Ťiang-su stojí jeden z místních, který nesprávně odpálil ohňostroj v blízkosti obchodu. Bez dalších podrobností to uvedla vláda okresu Tung-chaj.

Čínské ministerstvo pro mimořádné situace v souvislosti s explozí vyzvalo všechny regiony, aby posílily dohled nad výrobou, přepravou, prodejem a používáním ohňostrojů a tím předešly budoucím nehodám. Úřad také v prohlášení dodal, že zkoušení ohňostrojů a petard v okolí obchodů by mělo být přísně zakázáno a že úřady by tato slepá místa měly najít a odstranit.

Odpalování petard o půlnoci na lunární Nový rok je v Číně tradicí, ohňostroje však v posledních letech na mnoha místech zakázali, částečně kvůli znečištění ovzduší. Někde se nicméně mohou zase používat poté, co část správ zákaz loni zmírnila.

11. února 2026
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.