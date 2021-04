Číně prý poprvé po 50 let klesl počet obyvatel, pro režim je to ale velmi citlivá informace

Peking Čína ohlásí první snížení počtu obyvatel za pět desetiletí. Napsal to list Financial Times (FT) a poukázal na to, že ačkoli sčítání skončilo loni v prosinci a údaje měly být zveřejněny začátkem dubna, dosud se tak nestalo.

Podle zdrojů FT je v Číně tato informace považovaná za velmi citlivou, musí ji nejprve zpracovat mnoho vládních složek a dohodnout se na dalším postupu. Čína cenzuruje příspěvky o režisérce Země nomádů. Čerstvá držitelka Oscara je totiž ‚přeběhlice‘ do Ameriky Číňanů ubývá navzdory uvolnění původně striktní politiky plánování rodičovství, od čehož si vláda slibovala oživení porodnosti. Podle FT se při sčítání zjistilo, že má Čína méně než 1,4 miliardy obyvatel, zatímco v roce 2019 se uvádělo, že jich má přes 1,4 miliardy. Hrozí tedy, že v počtu obyvatel Čínu brzy překoná Indie, kde nyní žije 1,38 miliardy lidí. „Výsledek sčítání se promítne na názor Číňanů na jejich zemi a na práci vládních úřadů. S těmi informacemi je třeba nakládat velmi opatrně,“ citoval FT Chuang Wen-čenga z pekingského centra pro Čínu a globalizaci. Číňané zpoždění informace o výsledku sčítání kritizují na sociálních sítích. Mluvčí statistického úřadu Liou Aj-chua k tomu řekl, že před oficiálním oznámením je třeba ještě učinit „nějaké přípravy“.

Čína testuje vlastní internet. Má propojit ‚všechna myslitelná zařízení‘ do jednoho softwaru FT píše, že snižování počtu obyvatel může mít vliv na největší asijskou ekonomiku v mnoha ukazatelích od spotřeby po péči o seniory. „Postup a rozsah demografické krize v Číně je rychlejší a rozsáhlejší, než jsme si mysleli. Může to mít na zemi zničující dopad,“ řekl Chuang. Už v minulosti se objevily zprávy, že se v Číně snižuje porodnost navzdory uvolnění politiky jednoho dítěte zavedené koncem 70. let. Podle údaje čínské centrální banky z minulého týdne připadá na jednu Číňanku v průměru 1,5 dítěte, přičemž oficiální odhad byl 1,8. „Je jasné, že Čína porodnost přecenila. Úkoly, které vyvstávají z demografické změny v Číně, budou větší, než se očekávalo,“ uvedla banka.