Manévry s názvem Joint Sea 2026 (Společné moře 2026) se konají u pobřeží města Čching-tao, které se nachází v provincii Šan-tung. Asi 560 kilometrů východně na opačném konci Žlutého moře, leží Jižní Korea.
Rusko vyslalo raketové křižníky, fregaty, ponorky a další plavidla, zatímco Čína se účastní s raketovými torpédoborci, fregatami a rychlými bojovými podpůrnými loděmi.
Obě námořnictva budou provádět společná průzkumná cvičení a cvičení na zachycování raket v moři a vzdušném prostoru poblíž Čching-taa, a to pod heslem „společná reakce na hrozby námořní bezpečnosti“, píše se v oznámení.
Délka trvání cvičení nebyla upřesněna, objevily se ale zprávy, že některá z plavidel se později přesunou do Tichého oceánu, aby tam prováděla společné námořní hlídky.
Lodě by mohly plout v blízkosti Japonska, upozornil The Japan News. Jak Čína, tak Rusko kritizovaly japonskou obrannou politiku jako nový militarismus. Podle serveru se zdá, že jejich cílem je společnými silami Japonsko od jeho záměrů odradit.
Čína v Tichém oceánu v pondělí zkušebně odpálila střelu s maketou bojové hlavice. Zatímco Peking hovoří o rutinním kroku při každoročním vojenském cvičení, Spojené státy a další země včetně Japonska, Austrálie či Tchaj-wanu vyjádřily obavy.