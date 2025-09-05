Putin a Si chtějí žít „věčně“. Šéf Kremlu to myslí vážně a podniká pro to kroky

Rozhovor ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho čínského protějšku Si Ťin-pchinga, kteří si ve středu na přehlídce v Pekingu povídali o nejnovějších pokrocích v biotechnologiích a možnostech dlouhověkosti, vyvolal diskuse o tom, jak daleko jsou lídři ochotni zajít, aby zabránili vypršení svého času ve svých funkcích.

„Biotechnologie se neustále vyvíjí. Lidské orgány se dají neustále transplantovat. Čím déle žijete, tím se stáváte mladším, a můžete dokonce dosáhnout nesmrtelnosti,“ řekl Putin svému čínskému protějšku cestou na náměstí Tchien-an-men. Si Ťin-pching odpověděl: „Někteří předpovídají, že v tomto století se lidé možná budou dožívat 150 let.“

Prozatím nic nenasvědčuje tomu, že by se někdo z nich chystal uvolnit své sevření moci. Oba jsou zjevně odhodláni vládnout tak dlouho, jak jim to zdraví dovolí a zdá se, že ani jeden z nich si nepěstuje svého nástupce, přestože je oběma už dvaasedmdesát. „Dnes jste v 70 ještě dítě,“ řekl Si.

Putin, jenž ovládá ruskou politiku už čtvrt století, může být díky ústavním změnám prezidentem do roku 2036, kdy by mu bylo 83 let. A hodlá se toho dožít v co nejlepším stavu. Jeho obsese zdravým životním stylem není tajemstvím. Spoléhá na tým lékařů a využívá i alternativní medicínu.

Podle Putinova životopisce Michaila Rubina šéfovi Kremlu nejde pouze o udržení zdraví, ale o prodloužení života samotného.

„V rozhovoru s čínským prezidentem Putin hovořil o tématu, které ho skutečně zajímá,“ řekl deníku The Guardian s tím, že ačkoliv Putin vypadá zdravě a pravděpodobně nepotřebuje neustálou lékařskou péči, pravidelně s ním cestuje rozsáhlý doprovod lékařů různých specializací.

„Naznačuje to, že prezident se zabývá svým zdravím a dlouhověkostí. Věřím, že Putin sní o tom, že bude vládnout ještě mnoho let, a vkládá velké naděje do pokroku moderní medicíny,“ konstatoval Rubin.

Putin má nonstop k dispozici také pojízdnou laboratoř, která testuje jeho jídla na přítomnost jedu či těžkých kovů. „Prezident má i osobní kuchaře, kteří s ním všude cestují. S sebou si vozí také veškeré pití a jídlo, jež vloží do úst. Ale i tak s Putinem pokaždé cestuje speciální skupina důstojníků – ochutnavačů,“ řekl webu The Moscow Times zdroj z Kremlu.

„Vše pro zdraví občanů Ruska“

Putin loni prohlásil, že Rusko potřebuje nový „národní projekt“ zaměřený na udržení zdraví občanů země, načež zákonodárci přispěchali s iniciativou „Nové technologie pro zachování zdraví“. Jednou z jejích priorit je boj proti stárnutí. Úředníci předpovídají, že projekt zachrání 175 tisíc životů. Toto tvrzení je poněkud paradoxní s ohledem na to, že Putinova válka na Ukrajině už stála život nejméně 220 tisíc Rusů.

Z programu bude podle portálu Meduza těžit mimo jiné vědec (a Putinův letitý přítel) Michail Kovalčuk, jenž s pomocí milionových státních dotací založil síť institucí specializovaných na nové technologie, včetně tisku náhradních lidských orgánů z buněk vypěstovaných v laboratoři.

Ruské ministerstvo obrany loni rozeslalo dopis několika výzkumným ústavům, ve kterém je vyzvalo k předložení návrhů, jak se posunout na poli boje proti stárnutí. „V Rusku se bohužel mnoho lidí nedožije ani důchodového věku, takže nás výzva překvapila,“ cituje Meduza nejmenovaného experta v oboru, jenž dopis označil za „podivný“.

Státní dotace na výzkum prodloužení lidského zdraví v minulosti obdržela také Putinova nejstarší dcera Marija Voroncovová – endokrinoložka, jež se podílí na Kovalčukově genetickém výzkumném programu.

Zatímco Putin se touhou po dlouhověkosti nikterak netají a konverzaci se Siem novinářům o den později ochotně potvrdil, čínského prezidenta, únik rozhovoru podle listu The Washington Post nepotěšil.

Siova cenzura

Čínská cenzura v pátek zatrhla vyhledávání výrazu „150 let“ na populární sociální síti Weibo poté, co v předchozích dnech zaznamenala raketový nárůst příspěvků věnovaných diskusi obou lídrů.

Si Ťin-pching od svého nástupu k moci v březnu 2013 dohlíží na rozsáhlou kampaň proti korupci. Jeho odpůrci nicméně věří, že zásah slouží k čistkám mezi jeho politickými rivaly.

V posledních dvou letech Si odvolal dva ministry obrany, dva velitele raketových sil a dva vysoké úředníky Ústřední vojenské komise. Čínské lidové politické poradní shromáždění, které je klíčovým poradním orgánem v zemi, pak ze svých řad vyloučilo tři vysoce postavené muže.

