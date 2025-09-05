„Biotechnologie se neustále vyvíjí. Lidské orgány se dají neustále transplantovat. Čím déle žijete, tím se stáváte mladším, a můžete dokonce dosáhnout nesmrtelnosti,“ řekl Putin svému čínskému protějšku cestou na náměstí Tchien-an-men. Si Ťin-pching odpověděl: „Někteří předpovídají, že v tomto století se lidé možná budou dožívat 150 let.“
Prozatím nic nenasvědčuje tomu, že by se někdo z nich chystal uvolnit své sevření moci. Oba jsou zjevně odhodláni vládnout tak dlouho, jak jim to zdraví dovolí a zdá se, že ani jeden z nich si nepěstuje svého nástupce, přestože je oběma už dvaasedmdesát. „Dnes jste v 70 ještě dítě,“ řekl Si.
Putin, jenž ovládá ruskou politiku už čtvrt století, může být díky ústavním změnám prezidentem do roku 2036, kdy by mu bylo 83 let. A hodlá se toho dožít v co nejlepším stavu. Jeho obsese zdravým životním stylem není tajemstvím. Spoléhá na tým lékařů a využívá i alternativní medicínu.
Podle Putinova životopisce Michaila Rubina šéfovi Kremlu nejde pouze o udržení zdraví, ale o prodloužení života samotného.
„V rozhovoru s čínským prezidentem Putin hovořil o tématu, které ho skutečně zajímá,“ řekl deníku The Guardian s tím, že ačkoliv Putin vypadá zdravě a pravděpodobně nepotřebuje neustálou lékařskou péči, pravidelně s ním cestuje rozsáhlý doprovod lékařů různých specializací.
„Naznačuje to, že prezident se zabývá svým zdravím a dlouhověkostí. Věřím, že Putin sní o tom, že bude vládnout ještě mnoho let, a vkládá velké naděje do pokroku moderní medicíny,“ konstatoval Rubin.
Putin má nonstop k dispozici také pojízdnou laboratoř, která testuje jeho jídla na přítomnost jedu či těžkých kovů. „Prezident má i osobní kuchaře, kteří s ním všude cestují. S sebou si vozí také veškeré pití a jídlo, jež vloží do úst. Ale i tak s Putinem pokaždé cestuje speciální skupina důstojníků – ochutnavačů,“ řekl webu The Moscow Times zdroj z Kremlu.
„Vše pro zdraví občanů Ruska“
Putin loni prohlásil, že Rusko potřebuje nový „národní projekt“ zaměřený na udržení zdraví občanů země, načež zákonodárci přispěchali s iniciativou „Nové technologie pro zachování zdraví“. Jednou z jejích priorit je boj proti stárnutí. Úředníci předpovídají, že projekt zachrání 175 tisíc životů. Toto tvrzení je poněkud paradoxní s ohledem na to, že Putinova válka na Ukrajině už stála život nejméně 220 tisíc Rusů.
Z programu bude podle portálu Meduza těžit mimo jiné vědec (a Putinův letitý přítel) Michail Kovalčuk, jenž s pomocí milionových státních dotací založil síť institucí specializovaných na nové technologie, včetně tisku náhradních lidských orgánů z buněk vypěstovaných v laboratoři.
Ruské ministerstvo obrany loni rozeslalo dopis několika výzkumným ústavům, ve kterém je vyzvalo k předložení návrhů, jak se posunout na poli boje proti stárnutí. „V Rusku se bohužel mnoho lidí nedožije ani důchodového věku, takže nás výzva překvapila,“ cituje Meduza nejmenovaného experta v oboru, jenž dopis označil za „podivný“.
Státní dotace na výzkum prodloužení lidského zdraví v minulosti obdržela také Putinova nejstarší dcera Marija Voroncovová – endokrinoložka, jež se podílí na Kovalčukově genetickém výzkumném programu.
Zatímco Putin se touhou po dlouhověkosti nikterak netají a konverzaci se Siem novinářům o den později ochotně potvrdil, čínského prezidenta, únik rozhovoru podle listu The Washington Post nepotěšil.
Siova cenzura
Čínská cenzura v pátek zatrhla vyhledávání výrazu „150 let“ na populární sociální síti Weibo poté, co v předchozích dnech zaznamenala raketový nárůst příspěvků věnovaných diskusi obou lídrů.
Si Ťin-pching od svého nástupu k moci v březnu 2013 dohlíží na rozsáhlou kampaň proti korupci. Jeho odpůrci nicméně věří, že zásah slouží k čistkám mezi jeho politickými rivaly.
V posledních dvou letech Si odvolal dva ministry obrany, dva velitele raketových sil a dva vysoké úředníky Ústřední vojenské komise. Čínské lidové politické poradní shromáždění, které je klíčovým poradním orgánem v zemi, pak ze svých řad vyloučilo tři vysoce postavené muže.