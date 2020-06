Čína se bojí druhé vlny covidu a omezuje pohyb lidí. Peking uzavřel celé čtvrti a chystá masivní testování

Peking Vedení Pekingu reaguje na nejnovější případy koronavirové nákazy striktně: uzavíráním celých čtvrtí, velkých tržnic a záměrem otestovat během krátké doby desítky tisíc lidí.

V Číně rostou opět obavy z nové vlny koronavirové pandemie. Za posledních 24 hodin oznámily zdejší úřady 49 nových případů infekce, z toho 36 jich bylo lokalizováno v čínském hlavním městě. Již o víkendu bylo hlášeno necelých šest desítek dalších případů, nejvíc za dva měsíce.



Vedení dvacetimilionové metropole proto přistoupilo k radikálním krokům a nechalo například uzavřít deset rezidenčních čtvrtí. Zástupci města k tomu uvedli, že několik nových infekcí se objevilo na velkém tržišti s rybami a mořskými plody v severozápadním okrsku Chaj-tien. Proto nechalo vedení uzavřít celý trh i okolní školy i další ulice.

Již v sobotu bylo zakázáno obyvatelům jedenácti sídlišť na jihu Pekingu opouštět obydlí poté, co se zde začala znovu šířit koronavirová nákaza. Úřady následně vystopovaly, kde se dotyční mohli infikovat, a jako ohnisko nákazy stanovily tržiště.

Kvůli tomu, že se ve městě objevila nákaza, rozhodlo vedení Pekingu o zahájení masových testů na přítomnost nového koronaviru. Počítá se s tím, že zkouškám se bude muset podrobit nejen na deset tisíc prodejců a spolupracovníků trhovců, kteří zajišťují dodávky devadesáti procent veškeré zeleniny a ovoce spotřebované ve městě; celkem mají být vzorky odebrány až desítkám tisíc dalších osob

Aby se zabránilo šíření viru, byla na mnoha místech Pekingu znovu zřízena kontrolní stanoviště a obnoveno měření teploty u lidí přicházejících do supermarketů či obchodů.

Varování před cestami do metropole

Vlády některých čínských provincií varovaly své obyvatele před cestami do Pekingu, pokud to není nezbytně nutné. Podle sekvence DNA pochází virus objevený na pekingském tržišti pravděpodobně z Evropy. Zatím ale není jasné, jak se do země dostal – jestli jím byly kontaminovány potraviny, nebo ho tam zavlekli lidé. V čínských médiích se objevily zprávy, že virus byl na tržišti údajně odhalen na prknech, kde se porcoval dovezený losos.

Čína je považována za zdroj pandemie, která v minulých měsících zasáhla celý svět. Ve Wu-chanu v provincii Chu-pej se objevily první případy, kdy se lidé nakazili novým koronavirem koncem minulého roku. V důsledku přísných opatření, jež byla následně vyhlášena, se podařilo dostat šíření nákazy pod kontrolu. Podle oficiálních údajů vlády se dosud potvrdilo 83 181 případů nemoci covid-19, přičemž 4634 pacientů nemoci podlehlo.

Čína zažívala vrchol pandemie covidu-19 v únoru, kdy denně přibývalo dva až čtyři tisíce nakažených. V březnu to byly denně desítky nově nakažených a od konce dubna přibývaly jen jednotky případů.