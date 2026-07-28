Si Ťin-pching jednal s Pellegrinim. Doufá v posílení vztahů Slovenska s Čínou

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  10:19aktualizováno  10:19
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Čínský prezident Si Ťin-pching v úterý v Pekingu přijal slovenského prezidenta Petera Pellegriniho. A během společného jednání vyjádřil naději, že Slovensko sehraje konstruktivní roli v rozvoji vztahů mezi Evropskou unií a Čínou. Řekl také, že klíčem je rovnocenný dialog a hledání společných zájmů při současném respektování rozdílných postojů.

Si zároveň zdůraznil, že Čína chce se Slovenskem dále rozvíjet strategické partnerství, které podle něj bylo v roce 2024 posíleno na vyšší úroveň.

Čínský prezident Si Ťin-pching přijal slovenského prezidenta Petera Pellegriniho. (28. července 2026)
Čínský prezident Si Ťin-pching přijal slovenského prezidenta Petera Pellegriniho. (28. července 2026)
Čínský prezident Si Ťin-pching přijal slovenského prezidenta Petera Pellegriniho. (28. července 2026)
Čínský prezident Si Ťin-pching přijal slovenského prezidenta Petera Pellegriniho. (28. července 2026)
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Obě země by se měly zaměřit na prohloubení vzájemné důvěry a posílení kontaktů mezi lidmi, řekl Pellegrinimu. Spolupráci chtějí rozšířit v oblasti čisté energetiky, digitální ekonomiky, robotiky a umělé inteligence.

Čínský prezident také vyzval Slovensko, aby jako členská země Evropské unie přispělo k rozvoji vztahů mezi EU a Čínou. Peking podle něj považuje Unii za partnera a chce s ní případné spory řešit prostřednictvím dialogu.

Pellegrini podle čínské státní agentury Nová Čína ocenil čínský hospodářský rozvoj a potvrdil, že Slovensko nadále podporuje politiku jedné Číny. Oba prezidenti se podle agentury vyslovili také pro podporu multilateralismu, dodržování Charty OSN a posílení mezinárodní spolupráce při správě a regulaci umělé inteligence.

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