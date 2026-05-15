Čínský prezident Si Ťin-pching v září přijede do USA, přijal Trumpovo pozvání

Americký prezident byl na návštěvě Číny naposledy v roce 2017. Tehdy to byl také Trump, který byl na začátku svého prvního funkčního období. Nyní prezidenti jednali především o obchodu, ale řeč přišla i na konflikt mezi Spojenými státy a Íránem nebo na problematiku Tchaj-wanu, který Čína považuje za své území. Oba státníci označili schůzku za úspěch.
Prezidenti však podle médií nedospěli k žádným zásadním obchodním dohodám ani k rozhodnutím ohledně Tchaj-wanu či konfliktu na Blízkém východě. Čínský prezident chtěl pozváním amerického prezidenta vzbudit podle analytiků deníku The Washington Post dojem dvou supervelmocí na stejné úrovni.
Poslední státní návštěva Si Ťin-pchinga ve Spojených státech se uskutečnila 22. září 2015, kdy ho v Bílém domě přijal tehdejší prezident Barack Obama. Americký prezident tehdy prohlásil, že Spojené státy si přejí, aby byla Čína prosperující a mírumilovnou zemí.
Oba státníci se tehdy shodli na větší spolupráci v oblasti vyšetřování kybernetických zločinů a na výměně informací s cílem čelit mezinárodnímu terorismu.