Čínský prezident Si Ťin-pching v září přijede do USA, přijal Trumpovo pozvání

  18:17aktualizováno  18:17
Čínský prezident Si Ťin-pching na podzim navštíví na pozvání prezidenta Donalda Trumpa Spojené státy, uvedl v pátek čínský ministr zahraničí Wang I. Návštěva by se měla uskutečnit 24. září. Trump čínského prezidenta pozval do USA ve čtvrtek při své dvoudenní návštěvě Číny. Tu zakončil v pátek.

Americký prezident byl na návštěvě Číny naposledy v roce 2017. Tehdy to byl také Trump, který byl na začátku svého prvního funkčního období. Nyní prezidenti jednali především o obchodu, ale řeč přišla i na konflikt mezi Spojenými státy a Íránem nebo na problematiku Tchaj-wanu, který Čína považuje za své území. Oba státníci označili schůzku za úspěch.

Prezidenti však podle médií nedospěli k žádným zásadním obchodním dohodám ani k rozhodnutím ohledně Tchaj-wanu či konfliktu na Blízkém východě. Čínský prezident chtěl pozváním amerického prezidenta vzbudit podle analytiků deníku The Washington Post dojem dvou supervelmocí na stejné úrovni.

Poslední státní návštěva Si Ťin-pchinga ve Spojených státech se uskutečnila 22. září 2015, kdy ho v Bílém domě přijal tehdejší prezident Barack Obama. Americký prezident tehdy prohlásil, že Spojené státy si přejí, aby byla Čína prosperující a mírumilovnou zemí.

Oba státníci se tehdy shodli na větší spolupráci v oblasti vyšetřování kybernetických zločinů a na výměně informací s cílem čelit mezinárodnímu terorismu.

Si Ťin-pching na jednání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem v Pekingu. (14. května 2026)
Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. (15. května 2026)
Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. (15. května 2026)
Prezident Donald Trump nastupuje do speciálu Air Force One na letišti v Pekingu. (15. května 2026)
Čínský prezident Si Ťin-pching v září přijede do USA, přijal Trumpovo pozvání

