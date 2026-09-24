Mezi zvažovanými účastníky byli zástupci automobilky BYD, výrobce baterií CATL, společnosti Xiaomi a Bank of China, upozornil italský deník Corriere della Sera. Konečný seznam podnikatelů, kteří měli se Si Ťin-pchingem cestovat, však nebyl oficiálně potvrzen.
Jejich účast měla pro Peking symbolický význam. Když Donald Trump v květnu navštívil Čínu, doprovázeli ho představitelé amerických firem. Si Ťin-pching chtěl podle deníku přijet do Washingtonu s podnikateli také a ukázat, že obě země k návštěvám přistupují stejně.
Proč zástupci firem v prezidentově letadle chyběli, nikdo oficiálně nevysvětlil. Podle Corriere della Sera se Peking mohl na poslední chvíli rozhodnout, že podnikatelskou delegaci nevyšle.
Někteří lidé ve Washingtonu naopak tvrdí, že manažeři přiletí samostatně. Některé ze zvažovaných firem jsou na americkém seznamu společností s údajnými vazbami na čínskou armádu. Deník v tom vidí možné politické pozadí celé situace, souvislost ale není potvrzená.