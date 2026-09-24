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Si Ťin-pching měl do USA přivézt zástupce velkých firem. V letadle chyběli

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  15:39aktualizováno  15:39
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Čínského prezidenta Si Ťin-pchinga měli při návštěvě Spojených států doprovodit zástupci velkých firem. Dostali pokyn připravit se na cestu, v jeho oficiálním letadle ale nakonec chyběli. Zda do USA dorazí jiným spojem, není jasné.
Americký prezident Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching se účastní uvítacího ceremoniálu na letecké základně Andrews v Marylandu. Trump Siho přivítal při jeho státní návštěvě Spojených států. (23. září 2026)
Americký prezident Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching se účastní uvítacího ceremoniálu na letecké základně Andrews v Marylandu. Trump Siho přivítal při jeho státní návštěvě Spojených států. (23. září 2026)
Americký prezident Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching se účastní uvítacího ceremoniálu na letecké základně Andrews v Marylandu. Trump Siho přivítal při jeho státní návštěvě Spojených států. (23. září 2026)
Americký prezident Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching se účastní uvítacího ceremoniálu na letecké základně Andrews v Marylandu. Trump Siho přivítal při jeho státní návštěvě Spojených států. (23. září 2026)
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Mezi zvažovanými účastníky byli zástupci automobilky BYD, výrobce baterií CATL, společnosti Xiaomi a Bank of China, upozornil italský deník Corriere della Sera. Konečný seznam podnikatelů, kteří měli se Si Ťin-pchingem cestovat, však nebyl oficiálně potvrzen.

Jejich účast měla pro Peking symbolický význam. Když Donald Trump v květnu navštívil Čínu, doprovázeli ho představitelé amerických firem. Si Ťin-pching chtěl podle deníku přijet do Washingtonu s podnikateli také a ukázat, že obě země k návštěvám přistupují stejně.

Proč zástupci firem v prezidentově letadle chyběli, nikdo oficiálně nevysvětlil. Podle Corriere della Sera se Peking mohl na poslední chvíli rozhodnout, že podnikatelskou delegaci nevyšle.

Někteří lidé ve Washingtonu naopak tvrdí, že manažeři přiletí samostatně. Některé ze zvažovaných firem jsou na americkém seznamu společností s údajnými vazbami na čínskou armádu. Deník v tom vidí možné politické pozadí celé situace, souvislost ale není potvrzená.

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