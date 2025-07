Pokud Čína zaútočí na Tchaj-wan, bude žádat Rusko o útok na NATO, tvrdí Rutte

Autor: Lidovky.cz , ČTK

Pokud by se Čína rozhodla zaútočit na Tchaj-wan, chtěla by po Rusku, aby zaútočilo na území Severoatlantické aliance. V rozhovoru, který zveřejnil v sobotu deník The New York Times, to označil za nejpravděpodobnější scénář generální tajemník NATO Mark Rutte. Podle něj nelze oddělit bezpečnostní situaci v Evropě od té v Asii.