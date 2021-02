Čína umožnila týmu WHO ve Wu-chanu plný přístup na všechna místa, o které výzkumníci požádali

Wu-chan (Čína) Čínská strana umožnila týmu Světové zdravotnické organizace (WHO), který ve Wu-chanu zkoumá původ koronaviru způsobujícího nemoc covid-19, plný přístup na všechna místa a ke všem lidem, o nějž požádali. V rozhovoru poskytnutém agentuře AP to řekl člen týmu WHO Peter Daszak. Dodal, že čínská otevřenost byla větší, než čekali.

Jak se Čína zbavuje nálepky viníka pandemie. Světový podcast o rouškové diplomacii z Dálného východu Tým podle něj předložil Číně pečlivě vypracovaný seznam míst a lidí, které chtěl zahrnout do svého vyšetřování - a nesetkal se s žádnými námitkami. „Zeptali se nás, kam chceme jít. Dali jsme jim seznam... a dostali se na všechna klíčová místa,“ řekl Daszak. „Na každé místo a ke všem lidem, s nimiž jsme se chtěli setkat. Takže to bylo opravdu dobré,“ dodal.

Daszak řekl, že tým nyní dokončil návštěvu všech míst a stráví několik dalších dní procházením údajů a konzultacemi s čínskými odborníky, než předloží shrnutí svých závěrů na tiskové konferenci před svým středečním odletem.

Týmu WHO, který chce v Číně hledat původ viru, skončila karanténa. Není jasné, kam vědci nyní zamíří „Zatím nemůžu říci příliš mnoho o tom, co jsme zjistili, protože jsme ve fázi, kdy se týmy sejdou, aby probraly různé směry a problémy,“ řekl. Otázky, na něž se v následujících dnech zaměří, podle něj zahrnují výskyt prvních případů, jejich spojení se zvířaty a případnou úlohu takzvaného „chladného řetězce“. To je možnost, že se virus do Číny dostal v balení dováženého mraženého jídla; tuto neprokázanou teorii se Čína už dlouho snaží prosadit. Daszak ocenil čínské odborníky, kteří celé měsíce připravovali návštěvu týmu WHO, především pak zástupkyni ředitele Wuchanského institutu virologie Š’ Čeng-li, se kterou spolupracoval už při zkoumání původu nemoci SARS v roce 2003.

Někteří lidé, především pak z kruhů bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, pokládali institut za možného původce úniku koronaviru; tato podezření ale byla podle Daszaka „značně zpolitizovaná“. Většina vědců hypotézu o úniku viru z laboratoře odmítá a soudí, že virus SARS-CoV-2 je přírodního původu a na lidi se přenesl z netopýrů nebo jiných živočichů; možná na wuchanském tržišti, kde se prodávala divoce žijící a exotická zvířata.

Čínská vláda příjezd týmu WHO schválila až po měsících diplomatických sporů, které generálního tajemníka WHO přiměly, aby si na situaci veřejně postěžoval. Peking se snaží vyhnout obviněním, že existenci nového koronaviru zpočátku tajil a umožnil tak rozšíření nemoci, kterou už se po celém světě nakazilo přes 105 milionů lidí a více než 2,2 milionu zemřelo.