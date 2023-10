Zemřel čínský expremiér Li, reformátor, kterého odstavil současný prezident

„Soudruh Li Kche-Čchiang, který v minulých dnech odpočíval v Šanghaji, prodělal (ve čtvrtek) 26. října náhlý infarkt,“ uvedla podle agentury Reuters čínská státní televize CCTV. Krátce po půlnoci místního času (ve čtvrtek večer SELČ) zemřel, dodala televizní stanice.

„Vyjadřujeme hlubokou soustrast nad úmrtím soudruha Li Kche-Čchianga po náhlém infarktu,“ řekla podle agentury AFP mluvčí čínského ministerstva zahraničí na pravidelné tiskové konferenci.

Li Kche-Čchiang působil jako čínský premiér za vlády prezidenta Si Ťin-pchinga, na sjezdu komunistické strany loni v říjnu se ale nedostal do ústředního výboru. Do důchodu odešel letos v březnu, ačkoliv mu ještě nebylo 70 let, což je podle agentury AP neformální věk pro odchod do penze.

Elitní ekonom byl kdysi považován za jednoho z hlavních uchazečů o vedení čínské komunistické strany, ale prezident Si ho v posledních letech stále více odsouval na vedlejší kolej, napsal Reuters. Zastánce ekonomických reforem Li byl podle BBC znám pragmatičností v hospodářské politice a získal pověst vůdce, který pracuje pro méně privilegované. Jeho politice se říkalo „likonomika“.

Li stál v čele vlády, která musela reagovat na pandemii covidu-19, jehož první případy se ve městě Wu-chan ve střední Číně podle oficiálních informací objevily koncem roku 2019. Kvůli šíření nákazy byla na celé týdny uzavřena mnohomilionová města a na další roky se Čína uzavřela většině návštěvníků ze zahraničí.