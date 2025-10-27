Americké námořnictvo oznámilo, že příčiny nehod se vyšetřují. Vrtulník MH-60R Seahawk se podle něj zřítil v neděli odpoledne místního času poté, co po vzletu z letadlové lodě Nimitz prováděl rutinní operace. Záchranné týmy zachránily všechny tři členy posádky.
Přibližně o 30 minut později se zřítil bojový letoun F/A-18F Super Hornet, který po vzletu ze stejné letadlové lodi rovněž podnikal běžné manévry.
Oba členové posádky se katapultovali a byli bezpečně zachráněni, uvedlo námořnictvo. Je to již nejméně čtvrtý letoun F/A-18F v hodnotě 60 milionů dolarů (1,25 miliardy Kč), o který námořnictvo letos přišlo.
„Mají za to, že by to mohlo být špatné palivo. Zjistíme to. Není, co zatajovat,“ řekl v pondělí Trump o možné příčině nehod novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One na cestě z Malajsie do Japonska. Trump návštěvu Asie ve čtvrtek zakončí setkáním s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v Jižní Koreji.
Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Kuo Ťia-kchun po nehodách letounů uvedl, že pokud USA potřebují, Čína jim je připravena poskytnout humanitární pomoc.
Letadlová loď Nimitz se ze své poslední mise před vyřazením z provozu vrací na námořní základnu Kitsap v americkém státě Washington poté, co byla většinu léta nasazena na Blízkém východě v rámci americké reakce na útoky jemenského hnutí Húsíů na obchodní plavidla v Rudém moři, píše portál Politico. Húsíové uváděli, že útoky podnikali v solidaritě s Palestinci v Pásmu Gazy, kteří čelili izraelskému bombardování.
Na části Jihočínského moře si dělá nárok několik zemí v jihovýchodní Asii. Peking si v něm však nárokuje téměř všechny strategické vodní cesty, a to navzdory rozhodnutí mezinárodního soudu, uvedla stanice CNN.
Čína v posledních dvaceti letech posílila svou přítomnost v Jihočínském moři výstavbou vojenských zařízení na sporných ostrovech a útesech. USA tvrdí, že tím ohrožuje svobodnou plavbu a volný obchod na námořních cestách. Americké síly udržují stálou přítomnost v regionu, aby čelily čínským nárokům a podpořily své tamní partnery.