„Čína se neustále připravuje na válku.“ Má v poušti maketu amerického torpédoborce

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  16:28
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Maketa torpédoborce amerického námořnictva v poušti na západě Číny (červenec 2026) | foto: Vantor / CNN

Maketa torpédoborce amerického námořnictva by dokázala oklamat svou zdánlivě dokonalou podobou. Místo na moři se ale válečná loď nachází hluboko v poušti na západě Číny. Peking ji tam podle CNN vystavěl, aby mohl trénovat zaměřování hypersonických raket. „Čína se neustále připravuje na válku,“ řekl serveru analytik Joseph Wen.

Obří trojrozměrná napodobenina je podle experta první svého druhu. Nejvíce se shoduje s americkou lodí USS Fitzgerald. Měří přes 150 metrů a v přední části se operuje s palubním dělem, které slouží pro ostřelování pobřeží či vzdušných cílů. Na čínskou maketu torpédoborce upozornil ve své reportáži server CNN.

„Rozsah stavby je opravdu obrovský,“ popsal v ní dále Wen. Podle odborníků se Čína snaží o co největší zdokonalení svých protiletadlových hypersonických střel. Aby armáda zvýšila jejich efektivitu, cvičí je na věrohodné maketě, díky které by mohly rakety loď lépe detekovat a zaměřit.

Lidová osvobozenecká armáda v oblasti provincie Sin-ťiang už v minulosti postavila dvourozměrné modely amerických letadlových lodí. Trojrozměrná maketa je tak dalším krokem v čínském válečném snažení.

„Snaží se zkombinovat dopad balistických střel i střel s plochou dráhou letu a posílit svou schopnost znemožnit protivníkovi přístup do bojové oblasti a omezit jeho působení,“ vysvětluje pro CNN další analytik tchajwanského obranného výzkumného institutu Hans Su.

Experti se domnívají, že je právě potenciální útok na Tchaj-wan hnacím motorem pro zmíněná válečná opatření. Pokud by o ostrov vypukl otevřený konflikt, tyto americké torpédoborce by pravděpodobně patřily mezi první nasazené válečné lodě.

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