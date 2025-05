Čínské vzdušné síly létají do tchajwanské zóny protivzdušné obrany více než 245krát za měsíc, tvrdí tchajwanské ministerstvo obrany. Ještě před pěti lety to bylo méně než desetkrát za měsíc.

Minulý říjen čínské stíhačky uskutečnily v blízkosti Tchaj-wanu 153 vzletů za jediný den. Podle amerických činitelů to ukazuje na neustálý nátlak, jakému ostrov ze strany Číny ve své vzdušné oblasti čelí. Tchajwanci varují, že její letectvo i její raketové jednotky se zdokonalily do té míry, že mohou „kdykoli přejít z mírových do válečných operací“.

Nejmenovaný tchajwanský činitel řekl portálu listu Financial Times (FT), že čínské bojové letectvo provádí více akcí, protože „rozšířilo svůj bojový rádius“ o nové stíhací letouny J-10, J-11, J-16 a J-20. Stíhačky mohou doletět na Tchaj-wan ze základen na pevnině, aniž by musely doplňovat palivo na pobřežních základnách. Mohou též využít další přídavek do čínského vzdušného arzenálu, transportní letouny Y-20 schopné doplnit palivo.

V nedávném střetu mezi Pákistánem a Indií čínská stíhačka čtvrté generace J-10 údajně sestřelila letoun francouzské výroby. Analytici dění v Kašmíru vnímají jako laboratoř potenciálního konfliktu mezi Západem a Čínou. A podle agentury Bloomberg je incident varováním nejen pro Washington, ale i Tchaj-pej.

Čína své letecké síly masivně rozšiřuje. Podle Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) vyrábí ročně více než 100 stíhaček páté generace J-20 a téměř ztrojnásobuje výrobu letadel J-10C či J-16. Tato produkce je podle CSIS možná díky centralizovanému přístupu, Peking svou průmyslovou základnu stále více připravuje na možný konflikt.

Čína už předstihla USA ve výrobě lodí. Svá vojenská plavidla neustále udržuje v blízkosti Tchaj-wanu. Konstantní přítomnost válečných lodí znamená, že může bez varování zahájit letecký útok, řekl FT tchajwanský činitel, podle něhož ostrov pečlivě sleduje, jaké typy vrtulníků má Čína na svých torpédoborcích nebo výsadkových lodích, protože právě ty by mohly na Tchaj-wan vysadit speciální jednotky.

Generální zkoušky pro násilné sjednocení

Rychlost, s jakou Peking může uskutečnit vojenskou operaci, je pro USA velmi znepokojivá. Kvůli geografické vzdálenosti by jejich silám mohlo trvat, než by byly schopny účinně zasáhnout – i přes určitou přítomnost v Pacifiku. Zvláště v kontextu čínských rozšiřujících se schopností „odmítnutí vstupu“ (anti access/area denial), tedy znesnadnění či znemožnění vstupu americké armády do takzvaného prvního ostrovního řetězce, jenž se skládá z Kurilských ostrovů, Japonského souostroví, ostrovů Rjúkjú, Tchaj-wanu, severních Filipín a Bornea.

Američané připouštějí, že předsunuté námořní jednotky znamenají zkrácení času a vzdálenosti, kterou by musely invazní síly při vpádu na Tchaj-wan překlenout. Podle jednoho amerického obranného představitele může čínské námořnictvo díky kombinaci lodí rozmístěných v okolí ostrova a blízkých přístavů „přejít do blokády během několika hodin“.

Čína pravidelně pořádá v oblasti vojenské manévry, které ospravedlňuje jako cvičení armády. Američané neskrývají skepticismus. „Agresivní manévry Pekingu v okolí Tchaj-wanu nejsou jen cvičením. Jsou to generální zkoušky na násilné sjednocení,“ uvedl minulý měsíc šéf amerického velitelství pro Indo-pacifik, admirál Samuel Paparo. Podle něho za rok 2024 čínská armáda vystupňovala svůj tlak na Tchaj-wan o „300 procent“.

Synergie operací

Peking začal stupňovat své armádní akce poté, co Tchaj-wan v roce 2022 navštívila tehdejší předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiová. Vedoucí čínských studií US Army War College Joshua Arostegui si všímá, že v té době čínské síly nacvičovaly různé operace v jednotlivých dnech. Od té doby se ale posunuly a během posledního cvičení je už prováděly souběžně.

„Získávají stále větší jistotu, že jsou schopni řídit velké operace,“ podotýká Arostegui. „To všechny děsí.“

Čína zatím neprošla testem skutečného boje, podle některých pozorovatelů ale už prokázala zlepšení systematické integrace různých operačních úkonů v Kašmíru. Mike Dahm z Mitchellova institutu pro studia vzdušného a kosmického prostoru poukazuje na to, že úspěch J-10C v boji s francouzským strojem byl možný díky propojení čínských letounů s radary. Zprostředkovaně přes Pákistán tak byla patrná efektivní provázanost čínských vojenských složek.

„Americká armáda vyniká v propojování různých pozemních, vesmírných a vzdušných systémů do efektivního řetězce (kill chain, vojenský termín pro sérii kroků nutných k poražení protivníka, pozn. red.). Domnívám se, že Číňané to nyní prokázali v indicko-pákistánském konfliktu také,“ uvedl Dahm.