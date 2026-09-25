Okoun v krustě, Musk a pompa. Ale jinak schůzka Trumpa se Siem nic nepřinesla

Oba státníci se spolu s manželkami zúčastnili slavnostní státní večeře, formální akce s předepsaným společenským oblečením, jejíž menu zahrnovalo mimo jiné mořského okouna v sezamové krustě. Mezi hosty byla řada šéfů technologických firem včetně Elona Muska, Marka Zuckerberga, Jeffa Bezose, Sama Altmana či Jensena Huanga.
Za plotem Bílého domu se mezitím shromáždila skupina hlasitých demonstrantů, kteří požadovali například stažení Číny z Hongkongu. Jejich skandování bylo zřetelně slyšet i ve chvíli, kdy oba lídři pózovali pro fotografy na schodech potažených červeným kobercem.
Trump v přípitku uvedl, že jsou si spolu se Siem vědomi, že zastupují dva odlišné společenské systémy, ale vztahy mezi oběma národy podle něj trvají a nikdy nebyly lepší. Po večeři pak pozval hosty na prohlídku staveniště nového tanečního sálu, který nechává budovat v areálu Bílého domu.
Jen o několik hodin dříve čínskému prezidentovi předvedl nový helipad a pozval jej i na palubu prezidentské helikoptéry. Stavební projekty jsou pro Trumpa, který klade značný důraz na obnovu fyzické infrastruktury Washingtonu, oblíbenou vedlejší činností v prezidentském úřadu.
Si po jednání řekl, že s Trumpem diskutovali dopodrobna a v řadě otázek dosáhli shody, což podle něj dává čínsko-americkým vztahům „nové strategické směřování“. Dále to však nerozvedl. „Čína a Spojené státy musí jednat jako odpovědné velmoci,“ řekl Si a vyzval k „novému přístupu, který umožní velmocím vzájemně spolu vycházet“.
Pozoruhodné bylo podle Reuters už samotné místo setkání obou prezidentů, tedy Washington, zatímco desítky dalších světových lídrů ve stejnou dobu pobývaly v New Yorku na 81. zasedání Valného shromáždění OSN. Uskutečnilo se v době, kdy sílí obavy z překotného rozvoje umělé inteligence a kdy Trump hledá řešení války, kterou jeho administrativa zahájila spolu s Izraelem proti Íránu. Konflikt prudce zvýšil ceny energií a výrazně snížil prezidentovu popularitu před blížícími se listopadovými volbami do Kongresu.
Si podle oficiálního sdělení státní tiskové agentury Nová Čína na odpoledním bilaterálním jednání Spojené státy vyzval, aby se postavily proti nezávislosti Tchaj-wanu, a otevřel tak jedno z nejcitlivějších témat ve vztazích Číny a USA. Bílý dům vlastní výstup z jednání dosud nezveřejnil.
Summit se konal nedlouho poté, co Trump v úterý v projevu na půdě OSN důrazně obhajoval použití vojenské síly proti Íránu s cílem zabránit islámské republice v získání jaderné zbraně a rovněž naznačil, že by mohl Írán zcela „zničit“. Vůči Simu však ve čtvrtek zvolil nápadně odlišný tón, což podle Reuters odráží posun v mocenské rovnováze ve prospěch čínského lídra po obchodní válce, která skončila ústupkem Spojených států v otázce cel.