Čína: V Hongkongu nebude klid, dokud nezmizí násilní demonstranti. Označila je za „politický virus“

Hongkong Čínská kancelář pro záležitosti Hongkongu ve středu varovala, že v poloautonomní provincii nezavládne klid, dokud tam budou působit násilní protestující. Demonstranty rovněž označila za „politický virus“, který požaduje nezávislost na Pekingu. Podle agentury Reuters se řada demokratických aktivistů v poslední době obává sílícího tlaku pevninské Číny na Hongkong, v němž demonstrace v podstatě ustaly kvůli karanténním opatřením zavedeným v reakci na pandemii covidu-19.

Čínský úřad varoval, že Peking nebude jen nečinně přihlížet, „dokud (v Hongkongu) stále působí tato nezodpovědně vyšinutá síla“. Čínské vládě podle něj přísluší zodpovědnost za vynucování pořádku a národní bezpečnosti v poloautonomní provincii.



„Taktika spálené země černě oděných násilných demonstrantů je politickým virem v hongkongské společnosti a velkým nepřítelem zásady jedna země, dva systémy,“ pokračovala čínská kancelář s odkazem na princip, podle nějž je Hongkong spravován od roku 1997, kdy nad ním převzala suverenitu Čína. „Dokud nebudou všichni protestující odstraněni, nebude v Hongkongu nikdy klid,“ dodal čínský úřad.

V Hongkongu vypukly v minulém roce rozsáhlé protesty proti návrhu zákona, který by umožnil vydávat lidi zadržené místní policií do pevninské Číny. Tvrdé jádro protestujících oblečené v černém se často při manifestacích násilně střetávalo s policisty. Protest proti návrhu sporného zákona se později proměnil v hnutí za širší demokratické reformy a proti údajné snaze Pekingu ubírat Hongkongu svobody garantované zásadou jedna země, dva systémy.

Hongkongská policie na konci dubna rozehnala skupinu asi 300 demonstrantů, z nichž někteří byli v černém. Jednalo se o první větší protest od konce března, kdy místní vláda zakázala shromažďování s cílem zabránit šíření koronaviru.

S částečným oživením protestního hnutí se vyhrocují vztahy s Pekingem. Nejvyšší zástupce čínské centrální vlády v Hongkongu před několika týdny prohlásil, že by poloautonomní provincie měla co nejdříve přijmout zákony na ochranu národní bezpečnosti, což si řada lidí vykládá jako možný útok na svobody Hongkongu. Podle Reuters nyní rostou obavy, že by po měsících klidu mohly ve městě znovu propuknout masivní protesty.

Ekonomika Hongkongu zaznamenala v prvním čtvrtletí největší meziroční propad nejméně od roku 1974 poté, co tamní hospodářství částečně utlumené dlouhotrvajícími demonstracemi silně zasáhla pandemie covidu-19. Čínská kancelář v Hongkongu se přitom domnívá, že ačkoliv je možných příčin hospodářského úpadku několik, hlavním problémem jsou právě protivládní protesty.