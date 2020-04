Čína varuje svět před dopady koronaviru, hrozí mezinárodní potravinová krize

Peking Pandemie způsobená koronavirem by mohla vyvolat šok v mezinárodním obchodě se zemědělskými produkty a spustit novou globální potravinovou krizi. Uvedl to v pondělí náměstek čínského ministra zemědělství Jü Kchang-čen. Některé země už omezily vývoz hlavních obilovin a zvýšily nákupy do svých rezerv, upozornila agentura Reuters.

Nikdo si nechce kupovat auta nebo vybavovat si dům.‘ Čína obnovila chod továren, spotřebitelé ale šetří „Rychle se šířící globální epidemie způsobila velkou nejistotu v mezinárodním obchodě se zemědělskými produkty,“ uvedl náměstek. „Pokud se bude epidemie dál šířit a stupňovat, dopad na mezinárodní obchod s potravinami a na produkci potravin se rozhodně zhorší, což může spustit nové kolo potravinové krize,“ dodal.

Pandemie a kroky některých zemí k zabezpečení domácího zásobování podle náměstka brání běžnému obchodu a vyvolávají výrazné výkyvy cen. Čínský ministr zemědělství Chan Čchang-fu v pondělí vyloučil potravinovou krizi v samotné Číně. Podle jeho náměstka má Čína dostatek obilí k uspokojení domácí poptávky, pandemie by však mohla mít vliv na dodávky některých dovážených zemědělských produktů, jako jsou například sójové boby. Koronavirus podle něj rovněž ovlivní čínský vývoz zeleniny a čaje.